Зима на Марсе. Curiosity создал захватывающую панораму окрестностей на Красной планете (видео)

На Марсе осела пыль и это позволило марсоходу Curiosity сделать потрясающую панораму инопланетных пейзажей.

Находясь на склоне горы Эолида (неофициальное название гора Шарпа), высокой горы в центре кратера Гейла, марсоход Curiosity остановился, чтобы его камеры сфотографировали окрестности, сообщает Sciencealert

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Сейчас марсоход находится на высоте примерно 460 метров над местом приземления. С этой точки можно увидеть "глазами" марсохода весь путь до края кратера, который находится на расстоянии более 32 километров.

360-градусный обзор, который составлен из 129 изображений, охватывает множество ландшафтов, включая волнистый вулканический песок, богатые глиной и сульфатами скалы. Все они хранят секрет того, как на Марсе исчезла вода.

В течение девяти лет Curiosity изучает поверхность кратера Гейла, который, как предполагают некоторые ученые, представляет собой высохшее дно озера, возраст которого превышает 3,5 миллиарда лет. В его центре находится гора Эолида, высота которой примерно 5,5 километров.

Марсоход сейчас стоит на переходе между богатыми глиной породами, что указывает на наличие влаги, и солеными минералами, которые указывают на более сухие условия. На панораме видно то самое место, где марсоход собрал свой 32-й образец породы.

"Местная порода расскажет нам о том, как некогда влажная планета превратилась в современный засушливый Марс, и как долго сохранялась обитаемая среда даже после того, как это произошло", — говорит Эбигейл Фрэман, заместитель руководителя проекта Curiosity в НАСА.

[ + – ] Снимки 32 мест сбора образцов на Марса марсоходом Curiosity Фото: NASA

На снимках видно, что разные породы подвергались эрозии по-разному, но это требует дальнейшего изучения.

Вскоре Curiosity будет стоять в долине под одним закругленным холмом высотой с четырехэтажное здание. Фрэман ожидает увидеть несколько отличных снимков с этого места, и там же будет собрано еще больше образцов марсианской породы.

Анализ химических веществ и минералов, обнаруженных в марсианских породах, может предоставить важные данные о том, как здесь исчезла вода и было ли ее достаточно для поддержания микробной жизни, говорят ученые.