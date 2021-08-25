Зима на Марсі. Curiosity створив захопливу панораму околиць на Червоній планеті (відео)

На Марсі осів пил і це дозволило марсоходу Curiosity зробити приголомшливу панораму інопланетних пейзажів.

Перебуваючи на схилі гори Еоліда (неофіційна назва гора Шарпа), найвищої гори в центрі кратера Гейла, марсохід Curiosity зупинився, щоб його камери сфотографували околиці, повідомляє Sciencealert.

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Зараз марсохід знаходиться на висоті приблизно 460 метрів над місцем приземлення. Із цієї точки можна побачити "очима" марсохода весь шлях до краю кратера, який знаходиться на відстані понад 32 кілометри.

360-градусний огляд, який складений зі 129 зображень, охоплює безліч ландшафтів, враховуючи хвилястий вулканічний пісок, багаті глиною і сульфатами скелі. Усі вони зберігають секрет того, як на Марсі зникла вода.

Протягом дев'яти років Curiosity вивчає поверхню кратера Гейла, який, як припускають деякі вчені, являє собою висохле дно озера, вік якого перевищує 3,5 мільярдів років. У його центрі знаходиться гора Еоліда, висота якої приблизно 5,5 кілометрів.

Марсохід зараз стоїть на переході між багатими глиною породами, що вказує на наявність вологи, і солоними мінералами, які вказують на більш сухі умови. На панорамі видно те саме місце, де марсохід зібрав свій 32-й зразок породи.

"Місцева порода розповість нам про те, як колись волога планета перетворилася на сучасний посушливий Марс, і як довго зберігалося населене середовище навіть після того, як це сталося", — говорить Ебігейл Фреман, заступник керівника проєкту Curiosity в НАСА.

[ + – ] Знімки 32 місць збору зразків на Марсі марсоходом Curiosity Фото: ISS

На знімках видно, що різні породи піддавалися ерозії по-різному, але це вимагає подальшого вивчення.

Незабаром Curiosity стоятиме в долині під одним заокругленим пагорбом висотою з чотириповерховий будинок. Фреман очікує побачити кілька відмінних знімків із цього місця, і там же буде зібрано ще більше зразків марсіанської породи.

Аналіз хімічних речовин і мінералів, виявлених у марсіанських породах, може надати важливі дані про те, як тут зникла вода і чи було її достатньо для підтримки мікробного життя, кажуть вчені.