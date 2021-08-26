Генетическая окаменелость. Ученые нашли неповрежденную ДНК женщины, жившей 7200 лет назад

По словам археологов, эта находка ставит под сомнение то, что ранее было известно о миграции первых людей.

Археологи обнаружили древнюю ДНК в останках женщины, умершей 7200 лет назад в Индонезии, и эта находка ставит под сомнение то, что ранее было известно о миграции первых людей, сообщает The Guardian.

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Скелет древнего охотника-собирателя нашли в пещере Лианг Паннинге на индонезийском острове Сулавеси. Археологи дали имя женщине, а скорее девушке, ведь ей было от 17 до 18 лет на момент смерти, — Бессе. Рядом с ее останками были найдены доисторические каменные орудия труда и красная охра, а еще кости диких животных, на которых шла охота. Бессе — первый известный скелет, принадлежащий культуре Тоали, группе охотников-собирателей, живших в Южном Сулавеси между 1500 и 8000 лет назад.

[ + – ] Наконечники стрел, найденные рядом с останками Бессе Фото: The Guardian

По словам ученых, впервые человеческую ДНК обнаружили в Уоллесии, обширной цепи островов и атоллов в Тихом океане между материковой Азией и Австралией. ДНК извлекли из окаменелой части височной кости Бессе, в которой находится внутреннее ухо.

Адам Брамм из австралийского Университета Гриффита говорит, что неповрежденная ДНК – достаточно редкая находка.

"Влажные тропики — не самая лучшая среда для сохранения ДНК в костях и зубах древнего человека", — сказал Брамм. "Только в одном или двух донеолитических скелетов удалось извлечь древнюю ДНК на всей материковой части Юго-Восточной Азии".

"Анализ древних ДНК, найденных в северных широтах Европы, в Америке, полностью меняет наше понимание истории раннего человека: генетического разнообразия древних людей, миграции населения, демографической истории", — говорит Брамм.

[ + – ] Пещера Лианг Паннинге на индонезийском острове Сулавеси, где были найдены останки Фото: The Guardian

Генетическая окаменелость

Ученые описывают Бессе как "генетическую окаменелость". По словам Брамма, генетическое секвенирование показало, что у нее была уникальная наследственная история.

Примерно половина генетической структуры Бессе похожа на ту, которая есть у современных коренных австралийцев, жителей Новой Гвинеи и островов западной части Тихого океана.

"Ее предки были частью начальной волны миграции ранних людей из материковой Азии через острова Уоллесии на древний материк Сахул, который был во время последнего ледникового периода объединенной территорией Австралии и Новой Гвинеи", — говорит Брамм.

Ученые также обнаружили в ДНК Бессе древнюю связь с Восточной Азией, что ставит под сомнение то, что было ранее известно о времени миграции в Уоллесию.

"Считается, что люди с преимущественно азиатским происхождением впервые попали в регион Уоллесии около 3 или 4 тысяч лет назад, когда первые доисторические неолитические люди, ведущее сельское хозяйство, прибыли в этот регион из Тайваня", — говорит Брамм.

"Если мы находим азиатское происхождение у человека-охотника-собирателя, который жил за тысячи лет до прибытия неолитических людей из Тайваня, то это предполагает более раннюю миграцию определенного количества населения из Азии в этот регион".