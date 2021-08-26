Генетична скам'янілість. Вчені знайшли неушкоджену ДНК жінки, яка жила 7200 років тому
За словами археологів, ця знахідка ставить під сумнів те, що раніше було відомо про міграцію перших людей.
Археологи виявили стародавню ДНК в рештках жінки, яка померла 7200 років тому в Індонезії, і ця знахідка ставить під сумнів те, що раніше було відомо про міграцію перших людей, повідомляє The Guardian.
Скелет стародавньої мисливиці-збирачки знайшли в печері Ліанг Паннінге на індонезійському острові Сулавесі. Археологи дали ім'я жінці, а скоріше дівчині, адже їй було від 17 до 18 років на момент смерті, — Бессе. Поруч з її рештками були знайдені доісторичні кам'яні знаряддя праці та червона охра, а ще кістки диких тварин, на яких йшло полювання. Бессе — перший відомий скелет, який належить культурі Тоалі, групі мисливців-збирачів, які жили в Південному Сулавесі між 1500 і 8000 років назад.
За словами вчених, вперше людську ДНК виявили у Воллесії, великому ланцюзі островів і атолів в Тихому океані між материковою Азією і Австралією. ДНК витягли зі скам'янілої частини скроневої кістки Бессе, в якій розташоване внутрішнє вухо.
Адам Брамм з австралійського Університету Гріффіта каже, що неушкоджена ДНК — досить рідкісна знахідка.
"Вологі тропіки — не найкраще середовище для збереження ДНК в кістках і зубах стародавньої людини, — сказав Брамм. — Тільки в одному або двох донеолітичних скелетів вдалося витягти давню ДНК на всій материковій частині Південно-Східної Азії".
"Аналіз стародавніх ДНК, знайдених в північних широтах Європи, в Америці, повністю змінює наше розуміння історії ранньої людини: генетичної різноманітності стародавніх людей, міграції населення, демографічної історії", — говорить Брамм.
Генетична скам'янілість
Вчені описують Бессе як "генетичну скам'янілість". За словами Брамма, генетичне секвенування показало, що в неї була унікальна спадкова історія.
Приблизно половина генетичної структури Бессе схожа на ту, яка є в сучасних корінних австралійців, жителів Нової Гвінеї і островів західної частини Тихого океану.
"Її предки були частиною початкової хвилі міграції ранніх людей з материкової Азії через острови Воллесії на стародавній материк Сахул, який був під час останнього льодовикового періоду об'єднаною територією Австралії і Нової Гвінеї", — говорить Брамм.
Вчені також виявили в ДНК Бессе давній зв'язок зі Східною Азією, що ставить під сумнів те, що було раніше відомо про час міграції в Воллесію.
"Вважається, що люди з переважно азіатським походженням вперше потрапили в регіон Воллесії близько 3 або 4 тисяч років тому, коли перші доісторичні неолітичні люди, провідне сільське господарство, прибули в цей регіон з Тайваню", — говорить Брамм.
"Якщо ми знаходимо азіатське походження у людини-мисливця-збирача, яка жила за тисячі років до прибуття неолітичних людей з Тайваню, то це передбачає більш ранню міграцію певної кількості населення з Азії в цей регіон".