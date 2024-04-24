Допитлива мальтійська болонка перекрила рух у підземному тунелі (відео, фото)

Господиня мальтійської болонки Джо Теландер не дуже здивувалася втечі своєї улюблениці та розповіла, що Герміоні насправді подобаються різні пригоди.

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Компанія Transurban, яка обслуговує підземний тунель під містом Брисбен (Австралія), поділилася у вівторок, 23 квітня, відео, на якому вантажівка тихо крадеться за маленьким песиком, що зупинив весь рух на цьому шосе. Про це пише американський сайт UPI.

Мальтійська болонка на прізвисько Герміона втекла з весілля, куди її принесли з собою батьки нареченої. Яким чином 13-річному песику вдалося потрапити до цього підземного тунелю, так і залишилося загадкою і для його господарів, і для робітників, які все ж таки спіймали його.

При цьому господиня Герміони Джо Теландер не дуже здивувалася втечі своєї улюблениці і розповіла, що болонці насправді подобаються різні пригоди.

"Вона добре відома в нашому районі тим, що виходить на вулицю і здійснює невеликі прогулянки, якщо ми не спостерігаємо за нею", — розповів Джон Теландер, батько нареченої.

Фото: Facebook

Водночас Герміона виявилася тією загрозою автомобілям, про яку на електронному дорожньому знаку висвітилося попередження: "Попереду дорожня небезпека".

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Фокус 24 квітня повідомляв, що п'ять наляканих коней пронеслися центром Лондона, врізаючись у все на своєму шляху — постраждали люди.

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