Любознательная мальтийская болонка перекрыла движение в подземном тоннеле (видео, фото)

Хозяйка мальтийской болонки Джо Теландер не очень удивилась побегу своей любимицы и рассказала, что Гермионе на самом деле нравятся различные приключения.

Related video

Компания Transurban, которая обслуживает подземный тоннель под городом Брисбен (Австралия), поделилась во вторник, 23 апреля, видео, на котором грузовик тихо крадется за маленькой собачкой, остановившей все движение на этом шоссе. Об этом пишет американский сайт UPI.

Мальтийская болонка по кличке Гермиона сбежала со свадьбы, куда ее принесли с собой родители невесты. Каким образом 13-летней собачке удалось попасть в этот подземный туннель, так и осталось загадкой и для ее хозяев, и для рабочих, которые все же поймали ее.

При этом хозяйка Гермионы Джо Теландер не очень удивилась побегу своей любимицы и рассказала, что болонке на самом деле нравятся различные приключения.

"Она хорошо известна в нашем районе тем, что выходит на улицу и совершает небольшие прогулки, если мы не наблюдаем за ней", — рассказал Джон Теландер, отец невесты.

Фото: Facebook

Вместе с тем Гермиона оказалась той угрозой автомобилям, о которой на электронном дорожном знаке высветилось предупреждение: "Впереди дорожная опасность".

Важно

Собакам рады, детям — нет. Владелец заведения попал в скандал из-за таблички на входе (фото)

Фокус 24 апреля сообщал, что пять напуганных лошадей пронеслись по центру Лондона, врезаясь во все на своем пути — пострадали люди.

Ранее Фокус писал, что технический магнат Брайан Джонсон, потративший миллионы на поддержание своей молодости, советует каждый день есть шоколад, считая его главным ингредиентом этого процесса.