Собакам рады, детям — нет. Владелец заведения попал в скандал из-за таблички на входе (фото)

Знак появился после того, как родители пожаловались, что в правилах заведения недостаточно четко прописано, что малышам запрещено заходить внутрь.

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Дэвид Вустер, владелец паба в городе Сент-Олбанс (графство Хартфордшир, Великобритания), попал в скандал из-за противоречивой вывески на входе в заведение — "Dog Friendly, Child Free" (Собакам рады, без детей). Несмотря на острую критику и обвинения в "ненависти к малышам", мужчина все же остается при своем мнении. Об этом пишет издание Mirror.

Табличка с провокационной надписью была выставлена на улице Фишпул-стрит. Прохожие сфотографировали ее и опубликовали снимки в социальной сети Х, собрав более 75 миллионов просмотров.

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Дэвид Вустер рассказал в эфире радиостанции BBC Three Counties Radio, что был удивлен масштабом скандала.

"Я просто хочу создать такую обстановку, чтобы мои клиенты могли посидеть и расслабиться, но достаточно одного ребенка, чтобы начался балаган. Это портит все для всех. Не имею ничего против детей в любом другом пабе, просто не хочу, чтобы они были в моем. Например, я люблю играть в бильярд, но не хочу, чтобы здесь стоял бильярдный стол", — объяснил свою категорическую позицию мужчина.

Предприниматель отметил, что в Сент-Олбансе более 40 пабов, и все они дружественны к молодому поколению, но его заведение запрещает вход для детей уже на протяжении 11 лет — и такое же правило было в предыдущем пабе, которым он руководил.

По словам Вустера, знак появился после того, как однажды родители пожаловались, что в правилах заведения недостаточно четко прописано, что малышам запрещено заходить внутрь.

Табличка с провокационной надписью была выставлена на улице Фишпул-стрит Фото: Twitter

Один пользователь под постом в X написал: "Собачники тоже заставляют меня ненавидеть собак". В то же время другой юзер раскритиковал такой подход: "Почему стало социально приемлемым буквально ненавидеть детей?".

Несмотря на негатив, Дэвид признал, что это была "хорошая реклама" и добавил, что один клиент даже приехал из другого города, чтобы посетить его заведение. Мужчина также похвалил своих клиентов и местных жителей за их поддержку.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщине из Великобритании так надоело, что ее муж тайком ходит в паб выпить пива, что она решила построить ему собственный паб на заднем дворе.

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