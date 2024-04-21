Собакам раді, дітям — ні. Власник закладу потрапив у скандал через табличку на вході (фото)

Знак з'явився після того, як батьки поскаржилися, що в правилах закладу недостатньо чітко прописано, що малечі заборонено заходити всередину.

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Девід Вустер, власник пабу в місті Сент-Олбанс (графство Гартфордшир, Велика Британія), потрапив у скандал через суперечливу вивіску на вході у заклад — "Dog Friendly, Child Free" (Собакам раді, без дітей). Попри гостру критику з боку суспільства та звинувачення в "ненависті до малечі", чоловік усе ж залишається при своїй думці. Про це пише видання Mirror.

Табличка з провокативним написом була виставлена на вулиці Фішпул-стріт. Перехожі сфотографували її та опублікували знімки в соціальній мережі Х, зібравши понад 75 мільйонів переглядів.

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Девід Вустер розповів в ефірі радіостанції BBC Three Counties Radio, що був здивований таким нечуваним розголосом.

"Я просто хочу створити середовище, де мої клієнти можуть посидіти й розслабитися, але достатньо однієї дитини, щоб почався балаган. Це псує все для всіх. Не маю нічого проти дітей в будь-якому іншому пабі, просто не хочу, щоб вони були в моєму. Наприклад, я люблю грати в більярд, але не хочу, щоб тут стояв більярдний стіл", — пояснив свою категоричну позицію чоловік.

Підприємець зазначив, що в Сент-Олбансі понад 40 пабів, і всі вони дружні до молодого покоління, але його заклад забороняє вхід для дітей уже упродовж 11 років — таке ж правило існувало в попередньому пабі, яким він керував.

За словами Вустера, знак з'явився після того, як одного разу батьки поскаржилися, що в правилах закладу недостатньо чітко прописано, що малечі заборонено заходити всередину.

Табличка з провокативним написом була виставлена на вулиці Фішпул-стріт Фото: Twitter

Один користувач під дописом в X написав: "Собачники теж змушують мене ненавидіти собак". Водночас інший юзер розкритикував такий підхід: "Чому стало соціально прийнятним буквально ненавидіти дітей?".

Попри негатив, Девід визнав, що це була "хороша реклама", і додав, що один клієнт навіть приїхав із іншого міста, щоб відвідати його заклад. Чоловік також похвалив своїх клієнтів і місцевих жителів за їхню підтримку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінці з Великої Британії так набридло, що її чоловік потайки ходить у паб випити пінту пива, що вона вирішила побудувати йому власний паб на задньому дворі.

А 26-річна барменка Аяна Каллас із Форт-Лодердейлі (Флорида, США) підкорила серця клієнтів бару Backyard Fort Lauderdale своїми фірмовими "ураганними коктейлями". Ця неординарна позиція в меню включає театралізоване шоу, напій і ляпас для кожного відвідувача, який наважиться його спробувати.