Геоинженерия может быть последним шансом на спасение Земли от климатического кризиса, - ученые

По словам ученых, избежать катастрофических последствий изменения климата можно с помощью климатической инженерии.

Современные реалии говорят о том, что нет никаких признаков того, что все вернется в нормальное русло: лесные пожары, рекордные температуры, таяние ледников. Ученые пытаются дать ответ, нужно ли нам искать технологическое решение проблемы, сообщает The Guardian

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Темпы изменения климата и недостаточные меры по его предотвращению вынуждают человечество заняться геоинженерией – это общий термин для различных методов технологического вмешательства в климат на планете, говорит Холли Джин Бак из университета Буффало, США.

Убрать углерод из атмосферы

Два основных типа геоинженерии — это углеродная инженерия, которая направлена ​​на удаление углерода в атмосфере, и солнечная инженерия, которая направлена ​​на отражение солнечной энергии от Земли. Идея преднамеренного изменения климата может быть пугающей и неприятной, в том числе для многих защитников окружающей среды. Но Бак утверждает, что климатическая инженерия нужна.

Самая простая форма геоинженерии — это способ удаления углерода из атмосферы с помощью посадки деревьев. Также может в этом помочь изменение методов ведения сельского хозяйства."Но наземных решений вероятно, будет недостаточно", — говорит Бак. "Чтобы посадить достаточно деревьев, чтобы охладить нашу планету, нам придется коренным образом изменить способ использования земли, нужно изменить нашу экономику и многие виды нашей деятельности до неузнаваемости".

Также удалить углерод можно с помощью промышленных технологий. Бак говорит о стратегии уменьшения выбросов углерода, которая называется геологическим улавливанием углерода, которая уже широко используется для сокращения выбросов в отраслях, сильно загрязняющих окружающую среду.

"Есть много новых исследований о том, как заставить углекислый газ быстрее превращаться в горную породу после того, как вы его закачиваете в землю", — говорит Бак. Бак надеется, что эта технология может развиваться и использоваться не только для уменьшения выбросов углерода, но и для удаления углерода из атмосферы.

"Уже есть машины, которые могут "вычищать" углерод из воздуха, затем углерод можно транспортировать и хранить под землей. Без этих машин этот метод можно также использовать для создания биоэнергетики, которая включает производство биомассы, скажем, типа растений с очень высоким содержанием углерода, ее сжигают на электростанции, отделяют углерод и снова хранят его под землей".

По мнению Бак, стратегия закачки углерода глубоко в землю является наиболее эффективной и безопасной.

Рискованный метод

"Но если мы не удалим углерод, не реформируем то, как мы используем землю, и не переделаем наши транспортные системы, не изменим промышленность", — говорит Бак, — "то есть вероятность того, что люди будут продвигать идею солнечной геоинженерии"

Солнечная геоинженерия — это своего рода смягчение последствий изменения климата, пока теоретическое, которое включает в себя блокирование части поступающего солнечного света и отправку его обратно в космос, что будет иметь охлаждающий эффект. Большинство методов солнечной инженерии включают в себя использование специальных самолетов для наполнения газом стратосферы. Частицы газа будут отражать солнечный свет, изменяя как количество, так и качество солнечного света, попадающего на Землю, говорит Бак.

Хотя это метод и охладит планету, но в атмосфере все равно останется огромное количество углерода, говорит Бак.

По словам Бак, солнечная геоинженерия может создать другие проблемы. "Что другой вид солнечного света сделает с человечеством или другими живыми существами? Что он сделает с сельским хозяйством и нашими продуктами питания? Мы не знаем. Будет ли нехватка еды? Будет ли небо по-прежнему синим? У нас нет ответов, и солнечная геоинженерия остается рискованным занятием".

По мнению Бак, пока еще не поздно заняться очисткой атмосферы от углерода, но для это потребуются большие усилие и объединение всего человечества на пути к предотвращению катастрофических последствий изменения климата.