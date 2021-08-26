Геоінженерія може бути останнім шансом на порятунок Землі від кліматичної кризи, — вчені

За словами вчених, уникнути катастрофічних наслідків зміни клімату можна за допомогою кліматичної інженерії.

Сучасні реалії говорять про те, що немає ніяких ознак того, що все повернеться в нормальне русло: лісові пожежі, рекордні температури, танення льодовиків. Учені намагаються дати відповідь, чи потрібно нам шукати технологічне рішення проблеми, повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Темпи зміни клімату та недостатні заходи щодо запобігання змушують людство зайнятися геоінженерією — це загальний термін для різних методів технологічного втручання в клімат на планеті, каже Голлі Джин Бак з університету Буффало, США.

Прибрати вуглець з атмосфери

Два основні типи геоінженерії — це вуглецева інженерія, яка спрямована на видалення вуглецю в атмосфері, та сонячна інженерія, яка спрямована на відображення сонячної енергії від Землі. Ідея навмисної зміни клімату може лякати і бути неприємною, зокрема для багатьох захисників навколишнього середовища. Але Бак стверджує, що кліматична інженерія потрібна.

Найпростіша форма геоінженерії — це спосіб видалення вуглецю з атмосфери за допомогою висадження дерев. Також може в цьому допомогти зміна методів ведення сільського господарства. "Але наземних рішень ймовірно, буде недостатньо", — говорить Бак. "Щоб посадити достатньо дерев, щоб охолодити нашу планету, нам доведеться докорінно змінити спосіб використання землі, потрібно змінити нашу економіку та багато видів нашої діяльності до невпізнання".

Також видалити вуглець можна за допомогою промислових технологій. Бак говорить про стратегію зменшення викидів вуглецю, яка називається геологічним уловлюванням вуглецю, яке вже широко використовується для скорочення викидів у галузях, які сильно забруднюють навколишнє середовище.

"Є багато нових досліджень про те, як змусити вуглекислий газ швидше перетворюватися на гірську породу після того, як ви його завантажуєте в землю", — говорить Бак. Бак сподівається, що ця технологія може розвиватися і використовуватися не тільки для зменшення викидів вуглецю, а й для видалення вуглецю з атмосфери.

"Уже є машини, які можуть "вичищати" вуглець з повітря, потім вуглець можна транспортувати і зберігати під землею. Без цих машин цей метод можна також використовувати для створення біоенергетики, яка враховує виробництво біомаси, скажімо, типу рослин із дуже високим вмістом вуглецю, її спалюють на електростанції, відокремлюють вуглець і знову зберігають його під землею".

На думку Бак, стратегія закачування вуглецю глибоко в землю є найбільш ефективною і безпечною.

Ризикований метод

"Але якщо ми не видалимо вуглець, не реформуємо те, як ми використовуємо землю, і не переробимо наші транспортні системи, не змінимо промисловість, — говорить Бак, — то є ймовірність того, що люди просуватимуть ідею сонячної геоінженерії"

Сонячна геоінженерія — це свого роду пом'якшення наслідків зміни клімату, поки теоретичне, яке враховує блокування частини сонячного світла, що надходить, і відправлення його назад у космос, що матиме охолоджувальний ефект. Більшість методів сонячної інженерії враховують використання спеціальних літаків для наповнення газом стратосфери. Частинки газу будуть відбивати сонячне світло, змінюючи як кількість, так і якість сонячного світла, що потрапляє на Землю, каже Бак.

Хоча цей метод й охолодить планету, але в атмосфері все одно залишиться величезна кількість вуглецю, каже Бак.

За словами Бак, сонячна геоінженерія може створити інші проблеми. "Що інший вид сонячного світла зробить з людством чи іншими живими істотами? Що він зробить із сільським господарством і нашими продуктами харчування? Ми не знаємо. Чи буде нестача їжі? Чи буде небо як і раніше синім? У нас немає відповідей, і сонячна геоінженерія залишається ризикованим заняттям".

На думку Бак, поки ще не пізно зайнятися очищенням атмосфери від вуглецю, але для цього потрібні великі зусилля та об'єднання всього людства на шляху до запобігання катастрофічним наслідкам зміни клімату.