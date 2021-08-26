Есть атмосфера и даже океаны. Ученые нашли новые объекты для поиска внеземной жизни

Ими оказались экзопланеты класса Hycean, которые по размеру похожи на каменистые суперземли и газовые карлики.

Планеты класса Hycean в 2,5 раза больше Земли, они имеют океаны и атмосферу богатую водородом. Однако по мнению ученых, поиск инопланетной жизни должен немного расширить свои горизонты, пишет Space.com.

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До сих пор ученые, занимающиеся поиском инопланетян в основном фокусировались на планетах, похожих на Землю, что вполне логично, учитывая, что наша камениста и покрытая водой планета, единственный известный нам мир, где есть жизнь.

Однако во Вселенная существует огромное количество самых разных планет, некоторые из которых могут быть пригодны для жизни, несмотря на то, что они совершенно не похожи на Землю.

В своей новой работе специалисты идентифицируют один из таких классов инопланетных миров, как Hycean которые в 2,5 раза больше Земли и имеют огромные океаны жидкой воды, а также богатую водородом атмосферу.

Планет Hycean очень много в нашей галактике, и на них может существовать микробная жизнь, подобная экстремофилам, которые обитают в самых суровых земных условиях.

По размеру миры Hycean похожи на каменистые суперземли и газовые карлики — наиболее распространенных типа экзопланет в галактике. Однако планеты Hycean все же отличаются, их плотность находится между плотностью суперземель и газовых карликов. К тому же, они очень разнообразны.

Некоторые из них вращаются очень близко к своим звездам, в результате чего оказываются в приливной зоне, где она сторона — дневная, находится под постоянной жарой и радиацией, а вторая — ночная, пребывает в холоде, малом количества света и излучении.

"Тем не менее жизнь может существовать и на таких экстремальных планетах, например, на их ночной стороне. Что меня удивляет больше всего, так это то, что пригодные для жизни условия могут быть даже в мирах абсолютно не похожих на Землю", — рассказала соавтор исследования Анджали Пьетт из Кембриджского университета.

Более того, планеты Hycean — неплохое место для поиска биосигнатурных газов, таких как кислород и метан.

"Мы выяснили, что за счет огромных радиусов и гораздо высоких температур, допустимых для планет Hycean, эти биомаркеры в отличие от атмосферы скалистых экзопланет, намного проще обнаруживать", — добавили исследователи.

Совсем скоро поиск жизни на планетах Hycean может начаться. Ученые определили целый ряд планет Hycean атмосферы которых можно быть тщательно изучить обсерваториями следующего поколения, такими как космический телескоп NASA Джеймс Уэбб. Эти планеты обращаются вокруг небольших, тусклых красных карликовых звезд на расстоянии от 35 до 150 световых лет от Земли.