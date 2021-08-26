Є атмосфера і навіть океани. Учені знайшли нові об'єкти для пошуку позаземного життя

Ними виявилися екзопланети класу Hycean, які за розміром схожі на кам'янисті Суперземлі і газові карлики.

Планети класу Hycean у 2,5 рази більші за Землю, вони мають океани й атмосферу, багату воднем. Однак, на думку вчених, пошук інопланетного життя повинен трохи розширити свої горизонти, пише Space.com.

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Досі вчені, які займаються пошуком інопланетян, в основному фокусувалися на планетах, схожих на Землю, що цілком логічно, враховуючи, що наша кам'яниста і покрита водою планета, єдиний відомий нам світ, де є життя.

Однак, у Всесвіті існує величезна кількість найбільш різних планет, деякі з яких можуть бути придатні для життя, незважаючи на те, що вони абсолютно не схожі на Землю.

У своїй новій роботі фахівці ідентифікують один з таких класів інопланетних світів, як Hycean, які у 2,5 рази більші за Землю і мають величезні океани рідкої води, а також багату воднем атмосферу.

Планет Hycean дуже багато в нашій галактиці, і на них може існувати мікробне життя, подібне екстремофілам, які мешкають у найсуворіших земних умовах.

За розміром світи Hycean схожі на кам'янисті Суперземлі і газових карликів — найбільш поширені типи екзопланет у галактиці. Однак, планети Hycean усе ж відрізняються, їхня щільність між щільністю Суперземель і газових карликів. До того ж, вони дуже різноманітні.

Деякі з них обертаються дуже близько до своїх зірок, у результаті чого виявляються в приливній зоні, де одна сторона — денна, під постійною спекою і радіацією, а друга — нічна, перебуває в холоді, малій кількості світла і випромінювання.

"Тим не менше життя може існувати і на таких екстремальних планетах, наприклад, на їхній нічній стороні. Що мене дивує найбільше, то це те, що придатні для життя умови можуть бути навіть у світах, абсолютно не схожих на Землю", — розповіла співавторка дослідження Анджалі Пьєтт з Кембриджського університету.

Більше того, планети Hycean — непогане місце для пошуку біосигнатурних газів, таких як кисень і метан.

"Ми з'ясували, що за рахунок величезних радіусів і набагато високих температур, допустимих для планет Hycean, ці біомаркери на відміну від атмосфери скелястих екзопланет, набагато простіше виявляти", — додали дослідники.

Зовсім незабаром пошук життя на планетах Hycean може початися. Учені визначили цілий ряд планет Hycean, атмосфери яких можна буде ретельно вивчити обсерваторіям наступного покоління, таким як космічний телескоп NASA Джеймс Вебб. Ці планети обертаються навколо невеликих, тьмяних червоних карликових зірок на відстані від 35 до 150 світлових років від Землі.