12-й полет на Марсе. Вертолет Ingenuity сделал снимок потенциальной марсианской дороги

Ученые впечатлены новыми снимками, которые сделал марсианский вертолет, чтобы найти верный путь для марсохода Perseverance.

Ученые получили цветное изображение района на Марсе под названием Южная Сеита, которое сделал вертолет Ingenuity. Летательный аппарат исследует места для последующего их посещения марсоходом Perseverance и ученые считают, что данный район заслуживает внимания. Ingenuity сделал снимок во время своего 12-го полета на Марсе, сообщает Scitechdaily

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

До полета Ingenuity основную массу данных о южной части района Сеита ученые получили благодаря снимкам с орбиты Марса. Ученые полагают, что это место может иметь сложную геологию, которая предоставит им ценную информацию о истории данного района. Ученые также ищут признаки микробной жизни.

Они использовали изображения летательного аппарата, чтобы найти признаки слоистых осадочных пород, которые могли быть отложены в воде, интересные каменистые обнажения, доступные для марсохода. Также с помощью снимков ученые будут строить безопасные для марсохода маршруты, которые он использует во время движения в этой области.

"С научной точки зрения, эти изображения района Южная Сеита — самое ценное из всего, что было получено на сегодняшний день", — говорит Кен Фарли из Калифорнийского технологического института. "Они также ценны тем, чего они не показывают. Осадочные слои в горных породах на изображении видны не так отчетливо, и могут быть участки, с которыми будет трудно справиться марсоходу. Нашим ученым еще предстоит поработать, чтобы лучше понять, как реагировать на новые данные".

Вертолет Ingenuity сделал 10 изображений района Южная Сеита во время своего полета, который длился 169,5 секунд, на высоте 10 метров.

[ + – ] Изображение района Южная Сеита в кратере Езеро на Марсе, которое сделала вертолет Ingenuity во время своего последнего полета Фото: NASA

"Это изображение может говорить о том, что нам не нужно ехать дальше на запад, чтобы увидеть лучшее геологическое разнообразие", — говорит Фарли. "Если мы решим отправиться в район Южная Сеита, у нас есть ценная информация о том, с чем мы столкнемся"

Вертолет Ingenuity был создан Лабораторией реактивного движения NASA с помощью исследовательских учреждений и частных компаний.

Основной целью марсохода Perseverance является поиск признаков древней микробной жизни на Красной планете. Марсоход изучает геологию планеты и то, каким был ее климат в прошлом. Также марсоход занимается сбором и хранением образцов марсианской поверхности.

NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправят космический корабль на Марс, чтобы забрать эти образцы для последующего глубокого изучения на Земле.

Лаборатория реактивного движения также построила и управляет работой марсохода Perseverance.