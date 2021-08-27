12-й політ на Марсі. Вертоліт Ingenuity зробив знімок потенційної марсіанської дороги

Учені вражені новими знімками, які зробив марсіанський вертоліт, щоб знайти правильний шлях для марсохода Perseverance.

Учені отримали кольорове зображення району на Марсі під назвою Південна Сеїта, яке зробив вертоліт Ingenuity. Літальний апарат досліджує місця для подальшого їхнього відвідування марсоходом Perseverance і вчені вважають, що цей район заслуговує уваги. Ingenuity зробив знімок під час свого 12-го польоту на Марсі, повідомляє Scitechdaily.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

До польоту Ingenuity основну масу даних про південну частину району Сеїта вчені отримали завдяки знімкам з орбіти Марса. Учені вважають, що це місце може мати складну геологію, яка надасть їм цінну інформацію про історію цього району. Учені також шукають ознаки мікробного життя.

Вони використовували зображення літального апарату, щоб знайти ознаки шаруватих осадових порід, які могли бути відкладені у воді, цікаві кам'янисті відслонення, доступні для марсохода. Також за допомогою знімків вчені будуватимуть безпечні для марсохода маршрути, які він використовує під час руху в цій частині.

"З наукової точки зору, ці зображення району Південна Сеїта — найцінніше з усього, що було отримано на сьогоднішній день", — говорить Кен Фарлі з Каліфорнійського технологічного інституту. "Вони також цінні тим, чого вони не показують. Осадові шари в гірських породах на зображенні видно не так чітко, і можуть бути ділянки, з якими буде важко впоратися марсоходу. Нашим ученим ще треба попрацювати, щоб краще зрозуміти, як реагувати на нові дані".

Вертоліт Ingenuity зробив 10 зображень району Південна Сеїта під час свого польоту, який тривав 169,5 секунд, на висоті 10 метрів.

[ + – ] Зображення району Південна Сеита в кратері Езеро на Марсі, яке зробила вертоліт Ingenuity під час свого останнього польоту Фото: NASA

"Це зображення може говорити про те, що нам не потрібно їхати далі на захід, щоб побачити кращу геологічну різноманітність", — говорить Фарлі. "Якщо ми вирішимо відправитися в район Південна Сеїта, у нас є цінна інформація про те, з чим ми зіткнемося"

Вертоліт Ingenuity був створений Лабораторією реактивного руху NASA за допомогою дослідних установ і приватних компаній.

Основною метою марсохода Perseverance є пошук ознак древнього мікробного життя на Червоній планеті. Марсохід вивчає геологію планети і те, яким був її клімат у минулому. Також марсохід займається збором і зберіганням зразків марсіанської поверхні.

NASA у співпраці з Європейським космічним агентством відправлять космічний корабель на Марс, щоб забрати ці зразки для подальшого глибокого вивчення на Землі.

Лабораторія реактивного руху також побудувала і керує роботою марсохода Perseverance.