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Не купидон, а эволюция. Ученые объяснили, почему люди влюбляются друг в друга

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любовь, отношения
Фото: Кадр из фильма "Дневник памяти"

Исследователи говорят, что без химии любви выживание человечества было бы невозможным.

Эволюционный антрополог на кафедре экспериментальной психологии Оксфордского университета Анна Мачин говорит, что любовь на базовом уровне – это вопрос выживания индивидуума и вида в целом, пишет Science Focus.

"Люди не просто так склонны к сотрудничеству, мы должны сотрудничать, чтобы выжить, получить необходимые знания и вырастить сильно зависимое от нас потомство. Но сотрудничать непросто. В идеальном мире мы жили бы в блаженном одиночестве, делая то, что хотим и когда хотим", – пишет антрополог.

Жизнь в группе означает, что люди должны бороться за ресурсы, координировать свои действия, существовать в рамках иерархии и следить за тем, кто может лгать, жульничать и воровать.

"Итак, что придумала эволюция, чтобы гарантировать сотрудничество между людьми, которое является критически важным для нашего выживания? Эволюция создала любовь", – отмечает Мачин.

Химия любви

По словам эксперта, любовь эволюционировала, чтобы люди начали поддерживать более эффективные отношения между собой – с любовниками, детьми, семьей и друзьями. Такая биологическая "взятка" появилась в виде четырех нейрохимических веществ, лежащих в основе любви и влечения: окситоцина, дофамина, серотонина и бета-эндорфина.

"Окситоцин важен на начальной стадии отношения – влечения. Он снижает внутренние ограничения на начало новых отношений, успокаивая миндалевидное тело – центр страха в нашем мозге. Таким образом, люди начинают чувствовать себя уверенно при новых знакомствах", – говорит Анна Мачин.

Дофамин всегда выделяется одновременно с окситоцином. Это химическое вещество, является элементом "системы вознаграждения", и выделяется всякий раз, когда люди делают то, что им нравится. В этом случае дофамин является вознаграждением за внутреннюю уверенность. Работая с окситоцином дофамин также заставляет мозг работать лучше, позволяя запоминать факты о новом знакомом. В целом, дофамин и окситоцин работают как гормон силы, заставляющей людей знакомиться друг с другом.

"Эти химические вещества работают в основном в лимбической системе мозга, его бессознательном ядре. Потому что влечение и похоть изначально являются исключительно инстинктивным и бессознательным явлением", – подчеркивает эксперт.

Также Мачин говорит, что пониженные серотонин высвобождает навязчивый элемент любви. В отличие от других химических веществ, серотонин падает в начале отношений, откуда появляются навязчивые мысли о новом объекте любви.

"И наконец, бета-эндорфин – это гормон долговременной любви. Люди могут находиться в отношениях десятилетиями, и окситоцин недостаточно силен, чтобы поддерживать любовь в долгосрочной перспективе. Кроме того, окситоцин в значительных количествах выделяется только в ситуациях, связанных с сексуальной и репродуктивной любовью, а это означает, что он не способен поддерживать дружбу – ключевую человеческую связь, имеющую решающее значение для выживания", – объясняет эволюционный антрополог.

В это же время, бета-эндорфин может работать на протяжении длительного времени, так как является опиатом, таким как героин или морфин. Также как и в случае с героином, бета-эндорфин вызывает привыкание.

"Мы становимся зависимыми от тех, кого любим, так как они – это источник нашего опиатного кайфа. Когда же мы разлучаемся с любимыми, то стремимся вернуться к ним, чтобы получить еще одну эйфорическую дозу", – говорит эксперт.

Поскольку бета-эндорфин лежит в основе любви, а не похоти, он влияет как на бессознательные, так и на сознательные области человеческого мозга. Из-за этого люди воспринимают любовь как эмоцию и абсолютно сознательный процесс, включающий размышления, доверие, сочувствие, внимание и планирование.