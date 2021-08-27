Не купидон, а эволюция. Ученые объяснили, почему люди влюбляются друг в друга

Исследователи говорят, что без химии любви выживание человечества было бы невозможным.

Эволюционный антрополог на кафедре экспериментальной психологии Оксфордского университета Анна Мачин говорит, что любовь на базовом уровне – это вопрос выживания индивидуума и вида в целом, пишет Science Focus.

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"Люди не просто так склонны к сотрудничеству, мы должны сотрудничать, чтобы выжить, получить необходимые знания и вырастить сильно зависимое от нас потомство. Но сотрудничать непросто. В идеальном мире мы жили бы в блаженном одиночестве, делая то, что хотим и когда хотим", – пишет антрополог.

Жизнь в группе означает, что люди должны бороться за ресурсы, координировать свои действия, существовать в рамках иерархии и следить за тем, кто может лгать, жульничать и воровать.

"Итак, что придумала эволюция, чтобы гарантировать сотрудничество между людьми, которое является критически важным для нашего выживания? Эволюция создала любовь", – отмечает Мачин.

Химия любви

По словам эксперта, любовь эволюционировала, чтобы люди начали поддерживать более эффективные отношения между собой – с любовниками, детьми, семьей и друзьями. Такая биологическая "взятка" появилась в виде четырех нейрохимических веществ, лежащих в основе любви и влечения: окситоцина, дофамина, серотонина и бета-эндорфина.

"Окситоцин важен на начальной стадии отношения – влечения. Он снижает внутренние ограничения на начало новых отношений, успокаивая миндалевидное тело – центр страха в нашем мозге. Таким образом, люди начинают чувствовать себя уверенно при новых знакомствах", – говорит Анна Мачин.

Дофамин всегда выделяется одновременно с окситоцином. Это химическое вещество, является элементом "системы вознаграждения", и выделяется всякий раз, когда люди делают то, что им нравится. В этом случае дофамин является вознаграждением за внутреннюю уверенность. Работая с окситоцином дофамин также заставляет мозг работать лучше, позволяя запоминать факты о новом знакомом. В целом, дофамин и окситоцин работают как гормон силы, заставляющей людей знакомиться друг с другом.

"Эти химические вещества работают в основном в лимбической системе мозга, его бессознательном ядре. Потому что влечение и похоть изначально являются исключительно инстинктивным и бессознательным явлением", – подчеркивает эксперт.

Также Мачин говорит, что пониженные серотонин высвобождает навязчивый элемент любви. В отличие от других химических веществ, серотонин падает в начале отношений, откуда появляются навязчивые мысли о новом объекте любви.

"И наконец, бета-эндорфин – это гормон долговременной любви. Люди могут находиться в отношениях десятилетиями, и окситоцин недостаточно силен, чтобы поддерживать любовь в долгосрочной перспективе. Кроме того, окситоцин в значительных количествах выделяется только в ситуациях, связанных с сексуальной и репродуктивной любовью, а это означает, что он не способен поддерживать дружбу – ключевую человеческую связь, имеющую решающее значение для выживания", – объясняет эволюционный антрополог.

В это же время, бета-эндорфин может работать на протяжении длительного времени, так как является опиатом, таким как героин или морфин. Также как и в случае с героином, бета-эндорфин вызывает привыкание.

"Мы становимся зависимыми от тех, кого любим, так как они – это источник нашего опиатного кайфа. Когда же мы разлучаемся с любимыми, то стремимся вернуться к ним, чтобы получить еще одну эйфорическую дозу", – говорит эксперт.

Поскольку бета-эндорфин лежит в основе любви, а не похоти, он влияет как на бессознательные, так и на сознательные области человеческого мозга. Из-за этого люди воспринимают любовь как эмоцию и абсолютно сознательный процесс, включающий размышления, доверие, сочувствие, внимание и планирование.