100 дней до величайшего природного события. Как и где его увидеть

Одним из величайших природных явлений является полное солнечное затмение, но увидят его не все.

Тем, у кого есть значительные денежные сбережения, в своей статье Forbes рекомендует увидеть полное солнечное затмение, которое состоится 4 декабря 2021 года… в Антарктиде.

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Солнечное затмение видно из Антарктиды только раз в 18 лет, 11 дней и 8 часов. Во время короткого события, которое будет длиться чуть менее двух минут сразу после 7 часов утра по местному времени в субботу, 4 декабря 2021 года, Луна полностью закроет Солнце примерно на 9 градусов над юго-восточным горизонтом. Наблюдателям необходимо будет находиться в пределах почти 500 километровой линии, которая изгибается от Южного океана до самого шельфового ледника.

Что такое полное солнечное затмение?

Это событие происходит, когда Луна перекрывает Солнце, и это объясняется интересным совпадением: Солнце в 400 раз шире, чем Луна, но оно также примерно в 400 раз дальше. Поэтому Солнце будет закрыто и появится тень на поверхности Земли. Обычно тень движется с запада на восток, но в этом случае она будет двигаться в противоположном направлении потому, что она находится недалеко от южного полюса.

[ + – ] Полное солнечное затмение Фото: Forbes

Что происходит во время полного солнечного затмения

Тех, кто наблюдают за полным солнечным затмением, накрывает тень от Луны, которая приносит снижение температуры и возможность увидеть внешнюю атмосферу Солнца — его завораживающую корону.

Три способа увидеть полное солнечное затмение 2021 года

Из океана: многие морские круизные компании предлагают специальные 15-дневные экспедиции, которые совпадают с затмением между Южными Оркнейскими островами и Южной Георгией в усеянном айсбергами море Уэдделла, хотя за это придется заплатить около 20 000 долларов.

С территории материка: теоретически возможно забронировать место для наблюдения с Антарктиды. Менее чем за 40 000 долларов вы сможете попасть в частный туристический лагерь Union Glacier Camp.

С воздуха: из чилийского города Пунта- Аренас летают экскурсионные самолеты, с борта которых можно увидеть солнечное затмение. Это будет стоить около 4500 долларов.

Когда будет следующее полное солнечное затмение?

[ + – ] Полуостров Эксмут, Австралия Фото: Forbes

Следующее полное солнечное затмение в Антарктиде произойдет не раньше 15 декабря 2039 года над очень удаленным шельфовым ледником Росса. Однако следующее полное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Оно будет видно в течение 1 минуты 2 секунд из удаленного уголка Западной Австралии, называемого полуостровом Эксмут.