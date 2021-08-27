100 дней до величайшего природного события. Как и где его увидеть
Одним из величайших природных явлений является полное солнечное затмение, но увидят его не все.
Тем, у кого есть значительные денежные сбережения, в своей статье Forbes рекомендует увидеть полное солнечное затмение, которое состоится 4 декабря 2021 года… в Антарктиде.
Солнечное затмение видно из Антарктиды только раз в 18 лет, 11 дней и 8 часов. Во время короткого события, которое будет длиться чуть менее двух минут сразу после 7 часов утра по местному времени в субботу, 4 декабря 2021 года, Луна полностью закроет Солнце примерно на 9 градусов над юго-восточным горизонтом. Наблюдателям необходимо будет находиться в пределах почти 500 километровой линии, которая изгибается от Южного океана до самого шельфового ледника.
Что такое полное солнечное затмение?
Это событие происходит, когда Луна перекрывает Солнце, и это объясняется интересным совпадением: Солнце в 400 раз шире, чем Луна, но оно также примерно в 400 раз дальше. Поэтому Солнце будет закрыто и появится тень на поверхности Земли. Обычно тень движется с запада на восток, но в этом случае она будет двигаться в противоположном направлении потому, что она находится недалеко от южного полюса.
Что происходит во время полного солнечного затмения
Тех, кто наблюдают за полным солнечным затмением, накрывает тень от Луны, которая приносит снижение температуры и возможность увидеть внешнюю атмосферу Солнца — его завораживающую корону.
Три способа увидеть полное солнечное затмение 2021 года
- Из океана: многие морские круизные компании предлагают специальные 15-дневные экспедиции, которые совпадают с затмением между Южными Оркнейскими островами и Южной Георгией в усеянном айсбергами море Уэдделла, хотя за это придется заплатить около 20 000 долларов.
- С территории материка: теоретически возможно забронировать место для наблюдения с Антарктиды. Менее чем за 40 000 долларов вы сможете попасть в частный туристический лагерь Union Glacier Camp.
- С воздуха: из чилийского города Пунта- Аренас летают экскурсионные самолеты, с борта которых можно увидеть солнечное затмение. Это будет стоить около 4500 долларов.
Когда будет следующее полное солнечное затмение?
Следующее полное солнечное затмение в Антарктиде произойдет не раньше 15 декабря 2039 года над очень удаленным шельфовым ледником Росса. Однако следующее полное солнечное затмение произойдет 20 апреля 2023 года. Оно будет видно в течение 1 минуты 2 секунд из удаленного уголка Западной Австралии, называемого полуостровом Эксмут.