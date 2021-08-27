100 днів до найбільшої природної події. Як і де її побачити

Одним із найбільших природних явищ є повне сонячне затемнення, але побачать його не всі.

Тим, у кого є значні грошові заощадження, у своїй статті Forbes рекомендує побачити повне сонячне затемнення, яке відбудеться 4 грудня 2021 року... в Антарктиді.

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Сонячне затемнення видно з Антарктиди тільки раз на 18 років, 11 днів і 8 годин. Під час короткої події, яка триватиме трохи менше двох хвилин відразу після 7 години ранку за місцевим часом у суботу, 4 грудня 2021 року, Місяць повністю закриє Сонце приблизно на 9 градусів над південно-східним горизонтом. Спостерігачам необхідно буде перебувати в межах майже 500 кілометрової лінії, яка згинається від Південного океану до самого шельфового льодовика.

Що таке повне сонячне затемнення?

Ця подія відбувається, коли Місяць перекриває Сонце, і це пояснюється цікавим збігом: Сонце в 400 разів ширше, ніж Місяць, але воно також приблизно в 400 разів далі. Тому Сонце буде закрите і з'явиться тінь на поверхні Землі. Зазвичай тінь рухається із заходу на схід, але в цьому випадку вона буде рухатися в протилежному напрямку тому, що вона знаходиться недалеко від південного полюса.

[ + – ] Повне сонячне затемнення Фото: Forbes

Що відбувається під час повного сонячного затемнення

Тих, хто спостерігають за повним сонячним затемненням, накриває тінь від Місяця, яка приносить зниження температури та можливість побачити зовнішню атмосферу Сонця — його чарівну корону.

Три способи побачити повне сонячне затемнення 2021 року

З океану: більшість морських круїзних компаній пропонують спеціальні 15-денні експедиції, які збігаються із затемненням між Південними Оркнейськими островами і Південною Георгією в засіяному айсбергами морі Ведделла, хоча за це доведеться заплатити майже 20 000 доларів.

З території материка: теоретично можливо забронювати місце для спостереження з Антарктиди. Менш ніж за 40 000 доларів ви зможете потрапити в приватний туристичний табір Union Glacier Camp.

З повітря: з чилійського міста Пунта-Аренас літають екскурсійні літаки, з борту яких можна побачити сонячне затемнення. Це коштуватиме приблизно 4 500 доларів.

Коли буде наступне повне сонячне затемнення?

[ + – ] Півострів Ексмут, Австралія Фото: Forbes

Наступне повне сонячне затемнення в Антарктиді відбудеться не раніше 15 грудня 2039 року над дуже віддаленим шельфовим льодовиком Росса. Однак наступне повне сонячне затемнення відбудеться 20 квітня 2023 року. Його буде видно протягом 1 хвилини 2 секунд із віддаленого куточка Західної Австралії, званого півостровом Ексмут.