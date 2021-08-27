100 днів до найбільшої природної події. Як і де її побачити
Одним із найбільших природних явищ є повне сонячне затемнення, але побачать його не всі.
Тим, у кого є значні грошові заощадження, у своїй статті Forbes рекомендує побачити повне сонячне затемнення, яке відбудеться 4 грудня 2021 року... в Антарктиді.
Сонячне затемнення видно з Антарктиди тільки раз на 18 років, 11 днів і 8 годин. Під час короткої події, яка триватиме трохи менше двох хвилин відразу після 7 години ранку за місцевим часом у суботу, 4 грудня 2021 року, Місяць повністю закриє Сонце приблизно на 9 градусів над південно-східним горизонтом. Спостерігачам необхідно буде перебувати в межах майже 500 кілометрової лінії, яка згинається від Південного океану до самого шельфового льодовика.
Що таке повне сонячне затемнення?
Ця подія відбувається, коли Місяць перекриває Сонце, і це пояснюється цікавим збігом: Сонце в 400 разів ширше, ніж Місяць, але воно також приблизно в 400 разів далі. Тому Сонце буде закрите і з'явиться тінь на поверхні Землі. Зазвичай тінь рухається із заходу на схід, але в цьому випадку вона буде рухатися в протилежному напрямку тому, що вона знаходиться недалеко від південного полюса.
Що відбувається під час повного сонячного затемнення
Тих, хто спостерігають за повним сонячним затемненням, накриває тінь від Місяця, яка приносить зниження температури та можливість побачити зовнішню атмосферу Сонця — його чарівну корону.
Три способи побачити повне сонячне затемнення 2021 року
- З океану: більшість морських круїзних компаній пропонують спеціальні 15-денні експедиції, які збігаються із затемненням між Південними Оркнейськими островами і Південною Георгією в засіяному айсбергами морі Ведделла, хоча за це доведеться заплатити майже 20 000 доларів.
- З території материка: теоретично можливо забронювати місце для спостереження з Антарктиди. Менш ніж за 40 000 доларів ви зможете потрапити в приватний туристичний табір Union Glacier Camp.
- З повітря: з чилійського міста Пунта-Аренас літають екскурсійні літаки, з борту яких можна побачити сонячне затемнення. Це коштуватиме приблизно 4 500 доларів.
Коли буде наступне повне сонячне затемнення?
Наступне повне сонячне затемнення в Антарктиді відбудеться не раніше 15 грудня 2039 року над дуже віддаленим шельфовим льодовиком Росса. Однак наступне повне сонячне затемнення відбудеться 20 квітня 2023 року. Його буде видно протягом 1 хвилини 2 секунд із віддаленого куточка Західної Австралії, званого півостровом Ексмут.