К 2100 году поверхность океана может кардинально ухудшиться, - ученые

Больше всего в этой ситуации пострадают морские виды, которым придется адаптироваться к новым условиям и менять ареалы обитания.

Согласно новому исследованию ученых, если человечество не ограничит выбросы углекислого газа, к концу столетия поверхность океана Земли изменится до 95%, пишет Science Alert.

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Климат поверхности океана, определяемый температурой поверхностных вод, кислотностью и концентрацией минерала арагонита, который многие морские животные используют для формирования костей и панциря, поддерживает подавляющее большинство морских обитателей.

Мировые моря поглотили около трети всего углеродного загрязнения, произведенного после промышленной революции. Но поскольку уровень CO2 в атмосфере растет невиданными за последние 3 миллиона лет темпами, есть опасения, что климат на поверхности океана может стать менее благоприятным для обитающих в нем видов.

Американские исследователи хотели выяснить, какое влияние оказало углеродное загрязнение на поверхность океана с середины 18 века, а также спрогнозировать воздействие выбросов до 2100 года.

Для этого они смоделировали климат мирового океана в течение трех периодов времени: начало 19-го века (1795-1834), конец 20-го века (1965-2004), и конец 21-го века (2065-2014), а также разработали модели по двум сценариям выбросов.

Первый — известный как RCP4.5, предусматривает пик выбросов парниковых газов к 2050 году, за которым последует медленное снижение в течение оставшейся части столетия. При втором сценарии — RCP8.5, выбросы будут продолжать расти на протяжении следующих 80 лет.

В своем исследовании специалисты обнаружили, что при сценарии RCP4.5 36% состояния поверхности океана, существовавшего в течение 20 века исчезнет к 2100 году, а при сценарии с высоким уровнем выбросов эта цифра возрастает до 95 %.

Эксперты также выяснили, что, хотя климат поверхности океана почти не изменился в течение 20-го века, к 2100 году до 82 его процентов может значительно ухудшится. Особенно это касается морей, которые более кислые и горячие, содержащие меньше минералов необходимых для роста морской жизни.

Ведущий автор исследования Кэти Лоттерхос из Northeastern University's Marine Science Center заявила, что изменение состава океана из-за загрязнения углеродом, сильно повлияет на все поверхностные виды.

"Видам, которые слабо приспособлены к исчезающему климату, придется адаптироваться к другим условиям. Климат, в котором температура и химический состав воды являются обычными сегодня, будет редким или вовсе отсутствовать в будущем", — рассказал Лоттерхос.

Хотя поверхностные виды до сих пор могли перемещаться, чтобы избежать аномально теплых или кислых областей океана, новое исследование предполагает, что в будущем такая возможность может стать ограниченной из-за почти равномерного потепления и увеличения кислотности.

"Уже сейчас из-за более теплых вод многие морские виды изменили свои ареалы обитания. Сообщества видов, живущие на одной территории, будут продолжать смещаться и быстро меняться в ближайшие десятилетия", — отметила Лоттерхос.

По ее мнению правительствам необходимо отслеживать будущие изменения в привычках морских поверхностных видов, а также прекратить выбросы, приводящие к нагреву и увеличению кислотности мировых океанов.

"Без смягчения последствий новые климатические условия на поверхности океанов и морей будут широко распространяться по всему миру к 2100 году", — заключила Лоттерхос.