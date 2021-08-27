До 2100 року поверхня океану може кардинально погіршитися, — учені

Найбільше в цій ситуації постраждають морські види, яким доведеться адаптуватися до нових умов і змінювати ареали проживання.

Згідно з новим дослідженням учених, якщо людство не обмежить викиди вуглекислого газу, до кінця сторіччя поверхня океану Землі зміниться до 95%, пише Science Alert.

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Клімат поверхні океану, який визначається температурою поверхневих вод, кислотністю і концентрацією мінералу арагоніту, який багато морських тварин використовують для формування кісток і панцира, підтримується переважна більшість морських мешканців.

Світові моря поглинули близько третини всього вуглецевого забруднення, виробленого після промислової революції. Але оскільки рівень CO2 в атмосфері зростає небаченими за останні 3 мільйони років темпами, є побоювання, що клімат на поверхні океану може стати менш сприятливим для його мешканців.

Американські дослідники хотіли з'ясувати, який вплив справило вуглецеве забруднення на поверхню океану із середини 18 століття, а також спрогнозувати вплив викидів до 2100 року.

Для цього вони змоделювали клімат світового океану протягом трьох періодів часу: початок 19-го століття (1795-1834), кінець 20-го століття (1965-2004), і кінець 21-го століття (2065-2014), а також розробили моделі за двома сценаріями викидів.

Перший — відомий як RCP4.5, передбачає пік викидів парникових газів до 2050 року, за яким послідує повільне зниження протягом решти століття. При другому сценарії — RCP8.5, викиди будуть продовжувати рости протягом наступних 80 років.

У своєму дослідженні фахівці виявили, що при сценарії RCP4.5 36% стану поверхні океану, що існував протягом 20 століття, зникне до 2100 року, а при сценарії з високим рівнем викидів ця цифра зростає до 95%.

Експерти також з'ясували, що, хоча клімат поверхні океану майже не змінився протягом 20-го століття, до 2100 року до 82 його відсотків може значно погіршиться. Особливо це стосується морів, які більш кислі і гарячі, містять менше мінералів, необхідних для росту морського життя.

Провідний автор дослідження Кеті Лоттерхос з Northeastern University's Marine Science Center заявила, що зміна складу океану через забруднення вуглецем, сильно вплине на всі поверхневі види.

"Видам, які слабо пристосовані до клімату, що зникає, доведеться адаптуватися до інших умов. Клімат, у якому температура і хімічний склад води є звичайними сьогодні, буде рідкісним або зовсім відсутнім у майбутньому", — розповів Лоттерхос.

Хоча поверхневі види досі могли переміщатися, щоб уникнути аномально теплих або кислих місць океану, нове дослідження припускає, що в майбутньому така можливість може стати обмеженою через майже рівномірне потепління і збільшення кислотності.

"Уже зараз через більш теплі води багато морських видів змінили свої ареали проживання. Товариства видів, що живуть на одній території, будуть продовжувати зміщатися і швидко змінюватися в найближчі десятиліття", — зазначила Лоттерхос.

На її думку, урядам необхідно відстежувати майбутні зміни у звичках морських поверхневих видів, а також припинити викиди, що призводять до нагрівання і збільшення кислотності світових океанів.

"Без пом'якшення наслідків нові кліматичні умови на поверхні океанів і морів будуть широко розповсюджуватися по всьому світу до 2100 року", — підсумувала Лоттерхос.