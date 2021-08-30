Коварные пришельцы. Ученые рассказали, почему стоит опасаться межзвездных контактов

Если существует внеземная жизнь, то она не обязательно будет "доброй и пушистой".

Любая внеземная технологическая цивилизация в пределах 100 световых лет от Земли, вероятно, знает, что мы здесь. Будут ли инопланетяне добрыми или враждебными — вот что имеет наибольшее значение. Предположим, что эволюция будет одинаковой для всей жизни во Вселенной, говорит Питер Уорд из Вашингтонского университета. Эквиваленты ДНК могут измениться, но, по его словам, эволюция, вероятно, работает повсюду благодаря естественному отбору. Поэтому возможно представители внеземных цивилизаций в процессе эволюционной борьбы стали не совсем дружелюбными, пишет Forbes

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Злые как люди

На протяжении веков эволюция дала нам возможность рассчитывать на наши инстинкты при оценке опасности. И сейчас человечеству также нужно воспользоваться своими инстинктами при рассмотрении вопроса о том, будут ли какие-либо внеземные разумные существа дружественными или открыто враждебными. Представьте себе развитую технологическую цивилизацию имеющую сострадание и сочувствие королевской кобры, и вы поймете, что стоит опасаться межзвездных контактов.

Если учитывать факт одинаковой эволюции во Вселенной, то стоит вспомнить какими жестокими могут быть люди по отношению друг к другу. Примеры альтруизма и сострадания можно увидеть только у нескольких видов млекопитающих. Но большинство видов на Земле действуют на основе оппортунистического инстинкта.

"Все известные нам виды размножаются до тех пор, пока они не умрут от голода или не будут ограничены пространством обитания", — говорит Уорд. По его словам, альтруизма нет, все виды на Земле делают то же, что и наш вид, и захватывают как можно больше ресурсов.

Плохие исчезли, остались только хорошие

"Если инопланетяне очень умны, у них будет сложная психология", — говорит Лори Марино, эволюционный нейробиолог и президент проекта Whale Sanctuary Project. "Если они социальны, то должен быть какой-то способ, чтобы они могли поддерживать свою социальность, не убивая друг друга".

"Но это не значит, что они все добрые и пушистые", — говорит Марино. "Люди общительны, но в то же время злые".

"Одна из теорий гласит, что "плохие" цивилизации давно себя уничтожили и остались только "хорошие"", — говорит Пол Дэвис из Университета штата Аризона. Но в пост-дарвиновскую фазу, в которую мы сейчас вступаем, говорит он, мы могли бы использовать биотехнологию для генного редактирования "плохих вещей" в геноме человека.

Дэвис утверждает, что любая разумная инопланетная цивилизация не захотела бы мириться с крайне антисоциальным поведением, если бы инопланетяне могли избавиться от этой проблемы.

Опасный ИИ

В постдарвиновском мире можно утверждать, что мы можем генетически модифицировать человеческую склонности к насилию. Если это так, то, как утверждает Дэвис, проблемы могут начаться, когда наша цивилизация, променяет человеческую плоть и кровь на чрезвычайно долгоживущий роботизированный искусственный интеллект (ИИ).

Дэвис задается вопросом, сможем ли мы внедрить нашим роботизированным потомкам человеческие ценности. Таким образом, чтобы этот моральный ориентир выжил на протяжении тысяч поколений искусственного интеллекта. Свернут ли последующие поколения наземных роботов с этической эволюционной траектории и просто сойдут с ума? В этом случае Дэвис говорит, что они могут даже начать атаковать другие цивилизации по всей вселенной.

"Мы должны бояться ИИ, а не сердитых инопланетян из плоти и крови", — настаивает Дэвис.

Нужно не высовываться

Но независимо от того, являются ли инопланетяне роботами или похожи на нас, встреча с любым инопланетным видом требует подготовки и осторожности.

"Мы должны бояться найти другой космический вид. Мы не должны выдавать себя, а прятаться, пока не сможем успешно сражаться", — говорит Уорд.