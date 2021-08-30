Підступні прибульці. Учені розповіли, чому варто побоюватися міжзоряних контактів

Якщо існує позаземне життя, то воно не обов'язково буде "добрим і пухнастим".

Будь-яка неземна технологічна цивілізація в межах 100 світлових років від Землі, ймовірно, знає, що ми тут. Чи будуть інопланетяни добрими або ворожими — ось що має найбільше значення. Припустимо, що еволюція буде однаковою для всього життя у Всесвіті, говорить Пітер Ворд із Вашингтонського університету. Еквіваленти ДНК можуть змінитися, але, за його словами, еволюція, ймовірно, працює всюди завдяки природному відбору. Тому можливо представники позаземних цивілізацій в процесі еволюційної боротьби стали не зовсім доброзичливими, пише Forbes.

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Злі як люди

Протягом століть еволюція дала нам можливість розраховувати на наші інстинкти, коли ми відчуваємо небезпеки. І зараз людству також потрібно скористатися своїми інстинктами у процесі розгляду питання про те, чи будуть які-небудь позаземні розумні істоти дружніми або відкрито ворожими. Уявіть собі розвинену технологічну цивілізацію, яка має співчуття, і співчуття королівської кобри, і ви зрозумієте, що варто побоюватися міжзоряних контактів.

Якщо враховувати факт однакової еволюції у Всесвіті, то варто згадати якими жорстокими можуть бути люди одне до одного. Приклади альтруїзму і співчуття можна побачити тільки у декількох видів ссавців. Але більшість видів на Землі діють на основі опортуністичного інстинкту.

"Усі відомі нам види розмножуються до тих пір, поки вони не помруть від голоду чи занехають обмежені простором проживання", — говорить Ворд. За його словами, альтруїзму немає, всі види на Землі роблять те ж, що й наш вид, і захоплюють якомога більше ресурсів.

Погані зникли, залишилися тільки хороші

"Якщо інопланетяни дуже розумні, в них буде складна психологія", — говорить Лорі Маріно, еволюційна нейробіологиня і президентка проєкту Whale Sanctuary Project. "Якщо вони соціальні, то повинен бути якийсь спосіб, щоб вони могли підтримувати свою соціальність, не вбиваючи одне одного".

"Але це не означає, що вони всі добрі та пухнасті", — говорить Маріно. "Люди товариські, але в той же час злі".

"Одна з теорій свідчить, що "погані" цивілізації давно себе знищили і залишилися тільки "хороші"", — говорить Пол Девіс з Університету штату Арізона. Але в пост-дарвінівську фазу, в яку ми зараз вступаємо, каже він, ми могли б використовувати біотехнологію для генного редагування "поганих речей" в геномі людини.

Девіс стверджує, що будь-яка розумна інопланетна цивілізація не захотіла б миритися з вкрай антисоціальною поведінкою, якби інопланетяни могли позбутися від цієї проблеми.

небезпечний ШІ

У постдарвінівському світі можна стверджувати, що ми можемо генетично модифікувати людську схильність до насильства. Якщо це так, то, як стверджує Девіс, проблеми можуть початися, коли наша цивілізація, проміняє людську плоть і кров на роботизований штучний інтелект (ШІ), який надзвичайно довго живе.

Девіс задається питанням, чи зможемо ми впровадити нашим роботизованим нащадкам людські цінності. Таким способом, щоб цей моральний орієнтир вижив протягом тисяч поколінь штучного інтелекту. Чи приберуть наступні покоління наземних роботів з етичної еволюційної траєкторії і просто зійдуть з розуму? У цьому випадку Девіс говорить, що вони можуть навіть почати атакувати інші цивілізації по цілому світу.

"Ми повинні боятися ШІ, а не сердитих інопланетян із плоті та крові", — наполягає Девіс.

Потрібно не висовуватися

Але незалежно від того, чи є інопланетяни роботами або схожі на нас, зустріч із будь-яким інопланетним видом вимагає підготовки й обережності.

"Ми повинні боятися знайти інший космічний вид. Ми не повинні видавати себе, а ховатися, поки не зможемо успішно боротися", — говорить Ворд.