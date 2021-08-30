Когда говорят мертвецы. Ученые узнали, что уничтожило древних людей в самой засушливой пустыне Земли

Выжить в пустыне Атакама было нелегко, но главной опасностью здесь была не природа.

Смертельные испытания подстерегали древних людей, живущих на территории современной пустыни Атакама в Южной Америке. Но одну из самых больших опасностей здесь представляли сами люди, сообщает Sciencealert

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В новом исследовании ученые изучили человеческие останки одних из первых земледельцев, которые обрабатывали землю в пустыне Атакама на территории современного Чили, примерно 3000 лет назад.

[ + – ] Черепа древних земледельцев из пустыни Атакама Фото: ScienceAlert

Кроме того, что в этом очень засушливом месте было сложно выращивать сельскохозяйственные культуры, социальная напряженность в период социальных и культурных преобразований привела к страшному насилию, следы которого можно ясно увидеть на найденных скелетах.

"В экстремальной пустыне земледелие было ограничено определенными территориями, такими как оазисы, причем эти участки земли были разделены обширной бесплодной пампой, которая доминировала в ландшафте", — говорит антрополог Вивьен Станден из Университет Тарапака в Чили.

"Вдали от плодородного побережья, переехать из этих продуктивных оазисов означало столкнуться с бесплодными землями без воды и ресурсов для существования. Новая социально-культурная структура и землепользование могли спровоцировать социальную напряженность, конфликты и насилие среди земледельцев".

В рамках исследования ученые изучили останки 194 взрослых людей, похороненных на древних кладбищах в пустынной долине Азапа, которая когда-то была одной из самых плодородных долин на севере Чили.

Учитывая условия пустыни, скелеты, возраст которых датируется 800-600 годами до нашей эры, очень хорошо сохранились, а на некоторых даже были волосы и мягкие ткани.

[ + – ] Череп древнего земледельца из пустыни Атакама Фото: ScienceAlert

Но на многих скелетах этих земледельцев сохранились следы насилия и боевых столкновений.

"Из 194 скелетов людей у ​​21% были травмы совместимые с межличностным насилием", — говорят исследователи. "У 10% были обнаружены травмы, которые вероятно привели к смерти, а проломы черепа наблюдались у 14 человек".

По мнению ученых, многие из этих сильных травм были вызваны преднамеренными действиями, совершенными людьми в контексте межличностного насилия — некоторые из них были смертельными ударами, нанесенными либо в результате лобового столкновения, либо в результате нападения сзади. Ученые полагают, что травмы были нанесены деревянными палками, дубинками или метательным оружием.

[ + – ] Череп древнего земледельца из пустыни Атакама Фото: ScienceAlert

Одной из причин столкновений между древними земледельцами ученые считают борьбу за жизненное пространство, за плодородные земли и воду из-за климатических изменений.

"Это могло спровоцировать конкуренцию, напряженность и жестокие конфликты между соседними социальными группами в долине Азапа", — говорят ученые.

"Также в свете меняющихся социально-культурных условий новые лидеры пытались утвердить свою власть и контролировать плодородные земли, поэтому и вспыхивали такие противостояния", — говорит Станден.