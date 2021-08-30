Коли говорять мерці. Вчені дізналися, що знищило древніх людей в найпосушливішій пустелі на Землі

Вижити в пустелі Атакама було нелегко, але головною небезпекою тут була не природа.

Смертельні випробування підстерігали древніх людей, які жили на території сучасної пустелі Атакама в Південній Америці. Але одною з найбільших небезпек тут були самі люди, повідомляє Sciencealert

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У новому дослідженні вчені вивчили людські рештки одних із перших хліборобів, які обробляли землю в пустелі Атакама на території сучасного Чилі приблизно 3000 років тому.

[ + – ] Черепи стародавніх землеробів з пустелі Атакама Фото: ScienceAlert

Крім того, що в цьому дуже посушливому місці було складно вирощувати сільськогосподарські культури, соціальна напруженість у період соціальних і культурних перетворень призвела до страшного насильства, сліди якого можна ясно побачити на знайдених скелетах.

"В екстремальній пустелі землеробство було обмежене певними територіями, такими як оазиси, причому ці ділянки землі були розділені великої безплідною пампою, яка домінувала в ландшафті", — говорить антропологиня Вів'єн Станден з університету Тарапака в Чилі.

"Далеко від родючого узбережжя, переїхати з цих продуктивних оазисів означало зіткнутися з безплідними землями без води і ресурсів для існування. Нова соціально-культурна структура і землекористування могли спровокувати соціальну напруженість, конфлікти та насильство серед хліборобів".

У межах дослідження вчені вивчили останки 194 дорослих людей, похованих на стародавніх цвинтарях у пустельній долині Азап, яка колись була однією з найбільш родючих долин на півночі Чилі.

З огляду на умови пустелі, скелети, вік яких датується 800-600 роками до нашої ери, дуже добре збереглися, а на деяких навіть були волосся і м'які тканини.

[ + – ] Череп стародавнього землероба з пустелі Атакама Фото: ScienceAlert

Але на багатьох скелетах цих хліборобів збереглися сліди насильства та бойових зіткнень.

"З 194 скелетів людей у ​​21% були травми, несумісні з міжособистісним насильством, — говорять дослідники. — У 10% були виявлені травми, які, ймовірно, призвели до смерті, а проломи черепа спостерігалися у 14 осіб".

На думку вчених, багато з цих сильних травм були викликані навмисними діями, виконаними людьми в контексті міжособистісного насильства — деякі з них були смертельними ударами, нанесеними або в результаті лобового зіткнення, або в результаті нападу ззаду. Вчені вважають, що травми були нанесені дерев'яними палицями, кийками чи метальною зброєю.

[ + – ] Череп стародавнього землероба з пустелі Атакама Фото: ScienceAlert

Однією з причин зіткнень між древніми землеробами вчені вважають боротьбу за життєвий простір, за родючі землі й воду через кліматичні зміни.

"Це могло спровокувати конкуренцію, напруженість і жорстокі конфлікти між сусідніми соціальними групами в долині Азап", — говорять вчені.

"Також у світлі мінливих соціально-культурних умов нові лідери намагалися затвердити свою владу і контролювати родючі землі, тому й спалахували такі протистояння", — говорить Станден.