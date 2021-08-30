Ученые рассказали, зачем мозг все время сам себя ест

Мозг, как утверждают эксперты, расходует около трети готовой энергии организма для того, чтобы просто оставаться функционирующим.

Почти все, что мы делаем и чем являемся, основано на связях между клетками синапсами, которые формируются в нашем мозге. Долгое время исследователи предполагали, что мозг взрослого человека статичен и не может никак изменяться, пишет Science Focus.

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Однако согласно последним данным, это предположение ошибочное. На самом деле человеческий мозг довольно гибкий и изменчив. Несмотря на это, идея, что наш мозг активно потребляет сам себя, поедая различные свои части, является странной. Тем не менее это действительно так.

Фагоцитоз — это процесс, при котором клетки обволакивают и поглощают более мелкие клетки или молекулы. Это происходит для того, чтобы убрать ненужные вещества из мозга.

Похожий принцип работы имеет и наш иммунитет: выделенные клетки крови потребляют патогенные микроорганизмы, таким образом избавляясь от них и их разрушительного влияния на наш организм.

Работа фагоцитоза происходит на постоянной основе. Хотя предотвращение проникновения патогенов и других захватчиков, безусловно, очень важно, фагоцитоз происходит просто для того, чтобы мозг нормально работал, то есть поддерживал гомеостаз.

Важно помнить, что мозг — это невероятно загруженный и требовательный орган. Исследования ученых показывают, что он расходует около трети готовой энергии организма, просто оставаясь функционирующим и делая то, что ему необходимо для работы.

Можно сказать, что мозг представляет собой нечто вроде клеточной электростанции. Между клетками мозга и внутри них постоянно происходит бесчисленное множество сложных процессов, которые в результате создают непригодные побочные продукты.

Работа мозга создает много мусора, от которого нужно избавляться, иначе он накапливается и нарушает работу, подобно тому, как отсутствие уборки мусора в течение нескольких месяцев делает жилые улицы очень труднопроходимыми.

Большая часть этого очищения происходит во время сна (это одна из теорий о том, почему мы вообще спим), и процессы, включающие фагоцитоз, — это то, как он очищается.

Когда мы достигаем подросткового возраста, начинается процесс под названием "удаление лишнего", в результате которого все неиспользуемые неврологические связи, накопленные в детстве, удаляются, а ресурсы — они бесполезно использовали, перенаправляются на более полезные вещи, делая мозг более эффективным и готовым к взрослой жизни.

Наш мозг не статичен. Он гибкий, приспосабливающийся, постоянно реагирующий на то, что подбрасывает ему жизнь. Однако он не смог бы этого сделать, если бы не был готов регулярно поедать части самого себя.