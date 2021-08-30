Учені розповіли, навіщо мозок весь час сам себе їсть

Мозок, як стверджують експерти, витрачає майже третину готової енергії організму для того, щоб просто залишатися функціональним.

Майже все, що ми робимо і чим є, засноване на зв'язках між клітинами синапсами, які формуються в нашому мозку. Довгий час дослідники припускали, що мозок дорослої людини є статичним і не може ніяк змінюватися, пише Science Focus.

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Однак згідно з останніми даними, це припущення помилкове. Насправді людський мозок досить гнучкий і мінливий. Незважаючи на це, ідея, що наш мозок активно споживає сам себе, поїдаючи різні свої частини, є дивною. Проте це дійсно так.

Фагоцитоз — це процес, коли клітини обволікають і поглинають більш дрібні клітини або молекули. Це відбувається для того, щоб прибрати непотрібні речовини з мозку.

Схожий принцип роботи має і наш імунітет: виділені клітини крові споживають патогенні мікроорганізми, таким чином позбуваючись від них і їхнього руйнівного впливу на наш організм.

Робота фагоцитозу відбувається на постійній основі. Хоча запобігання проникнення патогенів та інших загарбників, безумовно, дуже важливе, фагоцитоз відбувається просто для того, щоб мозок нормально працював, тобто підтримував гомеостаз.

Важливо пам'ятати, що мозок — це неймовірно завантажений і вимогливий орган. Дослідження вчених показують, що він витрачає майже третину готової енергії організму, просто залишаючись функціональним і роблячи те, що йому необхідно для роботи.

Можна сказати, що мозок являє собою щось на зразок клітинної електростанції. Між клітинами мозку й усередині них постійно відбувається безліч складних процесів, які внаслідок створюють непридатні побічні продукти.

Робота мозку створює багато сміття, від якого потрібно позбавлятися, інакше він накопичується і порушує роботу, подібно до того, як відсутність прибирання сміття протягом декількох місяців робить житлові вулиці дуже важкопрохідними.

Більша частина цього очищення відбувається під час сну (це одна з теорій про те, чому ми взагалі спимо), і процеси, що враховують фагоцитоз, — це те, як він очищається.

Коли ми досягаємо підліткового віку, починається процес під назвою "видалення зайвого", внаслідок якого всі невикористовувані неврологічні зв'язки, накопичені в дитинстві, видаляються, а ресурси — вони марно використовували, перенаправляються на більш корисні речі, роблячи мозок більш ефективним і готовим до дорослого життя.

Наш мозок не є статичним. Він гнучкий, пристосовується, постійно реагує на те, що підкидає йому життя. Однак він не зміг би цього зробити, якби не був готовий регулярно поїдати частини самого себе.