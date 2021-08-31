Голодные игры. Более четверти солнцеподобных звезд съедают свои собственные планеты

Это хорошая новость, поскольку изучение этого процесса позволит лучше понять наш собственный космический дом, а также то, как и где искать другие похожие миры.

Новое исследование ученых предоставляет убедительные доказательства того, что до четверти всех солнцеподобных звезд могут иметь ужасную привычку — готовить огромные блюда из планет своих собственных систем, пишет Cnet.

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Однако нам не стоит переживать. Это довольно хорошая новость, поскольку изучение этого процесса позволит лучше понять наш собственный космический дом, а также то, как и где искать другие похожие миры.

Изучая все больше двойных звездных систем, в которых две родственные звезды вращаются друг вокруг друга, ученые выявили, что эти пары отличаются намного больше, чем предполагалось ранее. В особенности это касается химического состава двух звезд.

Это противоречит предположению ученых о том, что каждая из них была сформирована из одного и того же первобытного "рагу", в результате чего пара должна быть более или менее идентичной в химическом смысле.

Астрономы изучили выборку из 107 двойных пар солнцеподобных звезд. Они выяснили, что 33 бинарных звезды имели аномалию — высокое содержание железа, что противоречит текущему пониманию того, как эволюционируют звезды.

Два главных объяснения этой звездной странности — это то, что родственные звезды могут каким-то образом состоять из разных веществ с самого рождения, или то, что одна из звезд съела одну или три планеты. По мнению исследователей, второй вариант более правдоподобный.

Как утверждает Лоренцо Спина, ведущий автор исследования, это открытие на самом деле является прекрасной новостью для планет нашей Солнечной системы, которая всегда была стабильной.

Наше Солнце не проявляет никаких признаков того, что в ближайшее время оно сожрет Меркурий, по крайней мере, не раньше, чем оно станет красным сверхгигантом и расширится, чтобы поглотить большую часть внутренней Солнечной системы, включая Землю. Однако это произойдет по меньшей мере через миллиард лет, так что волноваться не стоит.

Примерно через 5 миллиардов лет у Солнца закончится водород. В настоящее время наша звезда находится в самой стабильной фазе своего жизненного цикла, и так было с момента рождения Солнечной системы — около 4,5 миллиардов лет назад.

Однако когда весь водород будет израсходован, Солнце выйдет из этой стабильной фазы. А когда в ядре не останется водорода для синтеза, вокруг заполненного гелием ядра сформируется оболочка из термоядерного водорода. Гравитационные силы возьмут верх, сжимая ядро и позволяя остальной части Солнца расширяться.

Наша звезда вырастет и станет больше, чем мы можем себе представить — настолько, что поглотит внутренние планеты, включая Землю. Тогда Солнце станет красным гигантом.

По оценкам астрономов, Солнцу осталось около 7-8 миллиардов лет до того, как оно вспыхнет и умрет. Возможно, к тому времени человечество уже давно исчезнет, а может быть, мы уже колонизируем другую планету.

Ученые надеются, что новое исследование может помочь в поиске похожих на Землю планет, на которых может существовать жизнь вокруг других звезд.

По мнению экспертов, звезд, поглощающих своих планет, стоит вычеркнуть из списка мест, где стоит искать жизнь, потому что такие системы с меньшей вероятностью будут достаточно стабильными для ее развития.