Ученые выяснили, сколько нужно заниматься спортом, чтобы компенсировать день сидячей работы

С помощью спорта люди могут улучшить настроение, повысить концентрацию, уверенность в себе, а также уменьшить депрессию и беспокойство.

Все знают, что проводить много времени в сидячем положении вредно для здоровья, но сколько времени стоит уделять физическим упражнениям, чтобы нейтрализовать негативное воздействие дня, проведенного за рабочим столом? Согласно новому исследованию, для этого достаточно выделять 30-40 минут в день, пишет Science Alert.

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"Для того, чтобы сбалансировать 10 часов сидячей работы, необходимо около 40 минут умеренной или энергичной физической активности ежедневно. Однако стоит отметить, что любая физическая нагрузка, даже самая незначительная лучше, чем ничего", — рассказали ученые.

Данные выводы были сделаны на основе метаанализа 9 предыдущих исследований. В них приняли участие 44 370 человек из 4 разных странах, носивших фитнес-трекеры.

Анализ выявил, что риск смерти среди людей, которые мало двигаются, возрастал по мере снижения времени, затрачиваемого на физическую активность средней или высокой интенсивности.

Потребность в занятии спортом очень важна для умственного и эмоционального развития любого человека. Если дети с раннего возраста будут расти в игровой и веселой среде, их ум будет хорошо функционировать и без труда выполнять разные задачи.

Спорт снижает высокое кровяное давление, поддерживает правильный уровень холестерина. Во время активных упражнений циркуляция крови в организме относительно высока, поэтому питательные вещества могут поступать во все части тела. Кроме того, во время спорта увеличиваются лейкоциты, что повышает иммунитет организма.

Занятие спортом также может улучшить настроение и повысить концентрацию, уверенность в себе, а также уменьшить депрессию и беспокойство.

"Выполнение некоторых достаточно интенсивных видов физической деятельности — езда на велосипеде, быстрая ходьба, садоводство, способно снизить риск ранней смерти до уровня, который может возникнуть, если вы не будете заниматься упражнениями и сидеть без дела", — отмечают исследователи.

Хотя подобные метаанализы всегда требуют сложных и дополнительных экспериментов с разными добровольцами, временными рамками и условиями, преимущество данного исследования в том, что оно опиралось на относительно объективные данные, полученные с помощью фитнес-трекеров, а не на данные, сообщенные участниками.

"Наши рекомендации очень своевременны, учитывая, что мы находимся в разгаре глобальной пандемии, которая долгое время удерживала людей в закрытых помещениях и способствовала увеличению сидячего образа жизни. Люди все еще могут защитить свое здоровье и компенсировать вредные последствия, полученные из-за отсутствия физической активности", — добавляет Эммануэль Стаматакис из Сиднейского университета.

Исследование, основанное на фитнес-трекерах в целом соответствует новым рекомендациям ВОЗ, которые рекомендуют заниматься физической активностью умеренной интенсивности 150-300 минут или 75-150 минут высокой интенсивности каждую неделю для борьбы с сидячим образом жизни.

Ходьба по лестнице вместо использования лифта, игры с детьми и домашними животными, занятия йогой или танцами, работа по дому, пешие прогулки и езда на велосипеде — все это способы, c помощью которых люди могут поддерживать более активный образ жизни.

"Хотя новые рекомендации отражают наилучшие имеющиеся научные данные, они все еще имеет некоторые пробелы. Например, нам до сих пор не ясно, где именно находится планка "слишком долгий сидячий образ жизни". Но это быстро развивающаяся область исследований, и мы надеемся, что через несколько лет у нас будут ответы", — заключил Стаматакис.