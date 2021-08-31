Учені з'ясували, скільки потрібно займатися спортом, щоб компенсувати день сидячої роботи

За допомогою спорту люди можуть поліпшити настрій, підвищити концентрацію, впевненість у собі, а також зменшити депресію і занепокоєння.

Усі знають, що проводити багато часу в сидячому положенні шкідливо для здоров'я, але скільки часу варто приділяти фізичним вправам, щоб нейтралізувати негативний вплив дня, проведеного за робочим столом? Згідно з новим дослідженням, для цього достатньо виділяти 30-40 хвилин на день, пише Science Alert.

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"Для того, щоб збалансувати 10 годин сидячої роботи, необхідно приблизно 40 хвилин помірної або енергійної фізичної активності щодня. Однак варто зазначити, що будь-які фізичні навантаження, навіть найбільш незначні краще, ніж нічого", — розповіли вчені.

Ці висновки були зроблені на основі метааналізу 9 попередніх досліджень. У них взяли участь 44 370 осіб із 4 різних країн, які одягали фітнес-трекери.

Аналіз з'ясував, що ризик смерті серед людей, які мало рухаються, зростав у міру зниження часу, що витрачається на фізичну активність середньої або високої інтенсивності.

Потреба в занятті спортом дуже важлива для розумового й емоційного розвитку будь-якої людини. Якщо діти з раннього віку будуть рости в ігровому та веселому середовищі, їхній розум буде добре функціонувати і без праці виконувати різні завдання.

Спорт знижує високий кров'яний тиск, підтримує правильний рівень холестерину. Під час активних вправ циркуляція крові в організмі відносно висока, тому поживні речовини можуть надходити в усі частини тіла. Крім того, під час спорту збільшуються лейкоцити, що підвищує імунітет організму.

Заняття спортом також можуть поліпшити настрій і підвищити концентрацію, впевненість у собі, а також зменшити депресію і занепокоєння.

"Виконання деяких досить інтенсивних видів фізичної діяльності — їзда на велосипеді, швидка ходьба, садівництво, здатне знизити ризик ранньої смерті до рівня, який може виникнути, якщо ви не будете займатися вправами і сидіти склавши руки", — зазначають дослідники.

Хоча подібні метааналізи завжди вимагають складних і додаткових експериментів із різними добровольцями, тимчасовими рамками й умовами, перевага цього дослідження в тому, що воно спиралося на відносно об'єктивні дані, отримані за допомогою фітнес-трекерів, а не на дані, повідомлені учасниками.

"Наші рекомендації дуже своєчасні, враховуючи, що ми перебуваємо в розпалі глобальної пандемії, яка довгий час утримувала людей в закритих приміщеннях і сприяла збільшенню сидячого способу життя. Люди все ще можуть захистити своє здоров'я і компенсувати шкідливі наслідки, отримані через відсутність фізичної активності", — додає Еммануель Стаматакіс із Сіднейського університету.

Дослідження, засноване на фітнес-трекерах у цілому відповідає новим рекомендаціям ВООЗ, які рекомендують займатися фізичною активністю помірної інтенсивності 150-300 хвилин або 75-150 хвилин високої інтенсивності щотижня для боротьби із сидячим способом життя.

Ходьба по сходах замість використання ліфта, ігри з дітьми і домашніми тваринами, заняття йогою або танцями, робота по дому, піші прогулянки та їзда на велосипеді — все це способи, за допомогою яких люди можуть підтримувати більш активний спосіб життя.

"Хоча нові рекомендації відображають найкращі наявні наукові дані, вони все ще мають деякі прогалини. Наприклад, нам досі не зрозуміло, де саме знаходиться планка "занадто довгий сидячий спосіб життя". Але це галузь досліджень, яка швидко розвивається, і ми сподіваємося, що через кілька років у нас будуть відповіді", — підсумував Стаматакіс.