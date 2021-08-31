Уникальное захоронение. Археологи нашли скелеты древних людей с урнами на головах

Уникальность находки также состоит в том, что рядом с кладбищем обнаружили поселения людей из неолита и древних кельтов.

Археологи раскопали на древнем кладбище, площадью более 900 кв. м. которому не менее 6 тысяч лет, скелеты людей с урнами на черепах или возле ступней. По мнению ученых в этих урнах была еда, которую мертвые, согласно древним верованиям могли есть во время перехода в загробный мир, сообщает Livescience

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Археологи обнаружили уникальные захоронения во время раскопок в Трансильвании, Румыния. Интересно, что рядом были обнаружены два разных поселения: одно из эпохи неолита, возрастом 6000 лет, а другое принадлежало кельтам, которое они выстроили на руинах предыдущего поселения 2200 лет назад.

Анализ останков позволит ученым определить возраст и пол, похороненных людей, а также узнать имели ли они какие-то заболевания.

"Узнав больше о этих людях, мы узнаем больше о своей собственной истории", — говорят археологи из Национального музея истории Трансильвании.

Что касается поселений, то ученые обнаружили следы деревянных стен домов и яму для хранения продуктов.

Археологи пришли к выводу, что эти захоронения относятся именно к эпохе неолите, ведь кельты сжигали своих умерших и хоронили их прах в больших урнах, поэтому на территории Трансильвании не обнаружено останков из кельтских захоронений. Несмотря на то, что кельты больше известны как жители Франции, Великобритании и Ирландии, их племена жили и дальше на восток, в том числе и в современной Турции.

По словам археологов, у древних народов было обычным делом хоронить умерших вместе с едой. Даже те, кого приносили в жертву также получали еду непосредственно перед смертью. Здесь можно вспомнить о "человеке из Толлунда", тело которого нашли в Дании, а умер он в 400 году до н.э. в результате повешения. Ему также перед смертью выдали кашу и рыбу в качестве последней трапезы.

В археологии и антропологии предметы, которые захоронены вместе с телом называются погребальным инвентарем. Обычно это личные вещи, но также может быть еда, которая выступала в роли и помощника при переходе в другой мир и в качестве подарка богам. В большинстве захоронений ученые находят керамику, каменные и металлические инструменты, украшения. Согласно верованиям древних народов, эти вещи также могли пригодится умершим в загробной жизни. А в Древнем Египте кроме вещей с умершими нередко хоронили и их слуг.