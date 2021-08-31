Унікальне поховання. Археологи знайшли скелети стародавніх людей з урнами на головах

Унікальність знахідки також полягає в тому, що поруч із цвинтарем виявили поселення людей з неоліту і древніх кельтів.

Археологи розкопали на давньому цвинтарі площею понад 900 кв. м, якому не менше 6 тисяч років, скелети людей з урнами на черепах або біля ступень. На думку вчених, у цих урнах була їжа, яку мертві, згідно з давнім віруванням, могли їсти під час переходу в загробний світ, повідомляє Livescience

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Археологи виявили унікальні поховання під час розкопок у Трансильванії, Румунія. Цікаво, що поруч були виявлені два різних поселення: одне з епохи неоліту, віком 6000 років, а інше належало кельтам, яке вони побудували на руїнах попереднього поселення 2200 років тому.

Аналіз решток дозволить вченим визначити вік і стать похованих людей, а також дізнатися, чи мали вони якісь захворювання.

"Дізнавшись більше про цих людей, ми дізнаємося більше про свою власну історію", — кажуть археологи з Національного музею історії Трансильванії.

Що стосується поселень, то вчені виявили сліди дерев'яних стін будинків і яму для зберігання продуктів.

Археологи прийшли до висновку, що ці поховання відносяться саме до епохи неоліту, адже кельти спалювали своїх померлих і ховали їхній прах у великих урнах, тому на території Трансильванії не виявлено решток із кельтських поховань. Незважаючи на те, що кельти більше відомі як жителі Франції, Великобританії та Ірландії, їхні племена жили й далі на схід, у тому числі й в сучасній Туреччині.

За словами археологів, у древніх народів було звичайною справою ховати померлих разом з їжею. Навіть ті, кого приносили в жертву, також отримували їжу безпосередньо перед смертю. Тут можна згадати про "людину з Толлунда", тіло якої знайшли в Данії, а померла вона у 400 році до н.е. в результаті повішення. Цьому чоловіку також перед смертю видали кашу та рибу як останню трапезу.

В археології та антропології предмети, які поховані разом із тілом, називаються похоронним інвентарем. Зазвичай це особисті речі, але також може бути їжа, яка виступала в ролі і помічника при переході в інший світ, і подарунка богам. У більшості поховань вчені знаходять кераміку, кам'яні та металеві інструменти, прикраси. Згідно з віруваннями давніх народів, ці речі також могли стати в нагоді померлим у загробному житті. А в Стародавньому Єгипті, крім речей, з померлими нерідко ховали і їхніх слуг.