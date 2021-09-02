Двенадцатая буква алфавита. ВОЗ начала отслеживать новый штамм коронавируса Мю

По словам исследователей, новый штамм пришел из Колумбии и может уклоняться от иммунной защиты.

ВОЗ внесла еще один штамм коронавируса в свой список вариантов COVID-19, которые представляют интерес. В организации опасаются, что относительно новый штамм может частично ускользать от иммунитет, полученного в результате вакцинации или болезни. Об этом сообщает The Guardian.

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Речь идет о штамме Мю (12-я буква греческого алфавита), который также известен как B.1.621. Он был добавлен в список ВОЗ несколько дней назад. На данный момент этот штамм был обнаружен в 39 странах мира. Также ученые нашли в нем ряд мутаций, которые могут сделать штамм менее восприимчивым к иммунной защите.

Согласно еженедельному бюллетеню ВОЗ, штамм Мю имеет мутации, "указывающие на потенциальную способность ускользать от иммунитета". Предварительные данные говорят о том, что штамм Мю может ускользать от иммунной защиты как это делает Бета-вариант, который был впервые зафиксирован в Южной Африке. Правда, в отчете отмечается, что такие предположения еще должны быть подтверждены исследованиями.

Штамм Мю впервые появился в Колумбии в январе 2021 года. После этого в мире были зафиксированы отдельные случаи заражения и несколько более крупных вспышек. Также штамм вышел за пределы Южной Америки и был обнаружен в Великобритании, Европе, США и Гонконге. Доля штамма Мю составляет менее 0,1% из всех случаев заражения COVID-19 во всем мире, но он может набираться сил в Колумбии и Эквадоре, где на него приходится 39% и 13% случаев заражения соответственно.

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Пока ученые стремятся выяснить, является ли штамм Мю более заразным и тяжелым, чем вариант Дельта, который преобладает в большей части мира.

"Ситуация со штаммом Мю в Южной Африке, особенно с одновременным распространением штамма Дельта, будет отслеживаться на предмет каких-либо изменений", – говорится в сообщении ВОЗ.

Как минимум, 32 случая со штаммом Мю были зафиксированы в Великобритании, где его неоднократно привозили с собой путешественники. Правительственное агентство Public Health England (PHE) отмечает, что некоторые из заразившихся штаммом Мю были привиты одной или двумя дозами вакцины от коронавируса.

В PHE считают, что штамм Мю так же устойчив к иммунитету от вакцины, как и Бета-штамм. Но необходимы дополнительные исследования, а также анализ реальных случаев заражения.

"В настоящее время нет доказательств того, что штамм Мю переносится тяжелее штамма Дельта, и маловероятно, что он более заразен. Но ускользание от иммунного ответа может способствовать распространению штамма", – отмечается в отчете.

Беспокойство из-за штамма Мю связано с несколькими конкретными мутациями вируса. Так, генетическое изменение, известное как P681H, было впервые обнаружено в штамме Альфа и связано с более быстрой передачей. Другие мутации, среди которых E484K и K417N, могут помочь вирусу уклоняться от иммунной защиты, что дает ему преимущество перед штаммом Дельта.