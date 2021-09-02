Дванадцята буква алфавіту. ВООЗ почала відстежувати новий штам коронавірусу Мю

За словами дослідників, новий штам прийшов із Колумбії і може ухилятися від імунного захисту.

ВООЗ внесла ще один штам коронавірусу в свій список варіантів COVID-19, які представляють інтерес. В організації побоюються, що відносно новий штам може частково вислизати від імунітету, отриманого в результаті вакцинації або хвороби. Про це повідомляє The Guardian.

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Йдеться про штам Мю (12-а буква грецького алфавіту), який також відомий як B.1.621. Він був доданий у список ВООЗ кілька днів тому. Наразі цей штам був виявлений у 39 країнах світу. Також вчені знайшли в ньому низку мутацій, які можуть зробити штам менш сприйнятливим до імунного захисту.

Згідно з щотижневим бюлетенем ВООЗ, штам Мю має мутації, "які вказують на потенційну здатність вислизати від імунітету". Попередні дані говорять про те, що штам Мю може вислизати від імунного захисту, як це робить Бета-варіант, який був вперше зафіксований у Південній Африці. Правда, у звіті зазначається, що такі припущення ще повинні бути підтверджені дослідженнями.

Штам Мю вперше з'явився в Колумбії в січні 2021 року. Після цього в світі було зафіксовано окремі випадки зараження і кілька більших спалахів. Також штам вийшов за межі Південної Америки і був виявлений у Великобританії, Європі, США і Гонконгу. Частка штаму Мю становить менше 0,1% від усіх випадків зараження COVID-19 в усьому світі, але він може набиратися сил у Колумбії й Еквадорі, де на нього припадає 39% і 13% випадків зараження відповідно.

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Поки вчені прагнуть з'ясувати, чи є штам Мю заразнішим і важчим, ніж варіант Дельта, який переважає в більшій частині світу.

"Ситуація зі штамом Мю в Південній Америці, особливо з одночасним поширенням штаму Дельта, буде відслідковуватися на предмет будь-яких змін", — йдеться в повідомленні ВООЗ.

Як мінімум, 32 випадки зі штамом Мю були зафіксовані в Великобританії, де його неодноразово привозили з собою мандрівники. Урядове агентство Public Health England (PHE) відзначає, що деякі з тих, що заразилися штамом Мю були щеплені однією або двома дозами вакцини від коронавірусу.

У PHE вважають, що штам Мю так само стійкий до імунітету від вакцини, як і Бета-штам. Але необхідні додаткові дослідження, а також аналіз реальних випадків зараження.

"В даний час немає доказів того, що штам Мю переноситься важче за штам Дельта, і малоймовірно, що він заразніший. Але вислизання від імунної відповіді може сприяти поширенню штаму", — наголошується в звіті.

Занепокоєння через штам Мю пов'язане з декількома конкретними мутаціями вірусу. Так, генетична зміна, відома як P681H, була вперше виявлена в штамі Альфа і пов'язана з швидшою передачею. Інші мутації, серед яких E484K і K417N, можуть допомогти вірусу ухилятися від імунного захисту, що дає йому перевагу перед штамом Дельта.