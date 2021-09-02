Двойной удар. Солнце выбросило в сторону Земли сразу две порции раскаленной плазмы

На планете ожидаются умеренные геомагнитные бури и яркие полярные сияния.

В среду, 1 сентября, Солнце отправило с сторону Земли два перегретых пузыря газа, также известные как выбросы корональной массы (CME). Об этом сообщает EarthSky.

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По данным SpaceWeather.com, вспышки на Солнце не представляют угрозы для людей, а также для техники. Эксперты утверждают, что произошедшие вспышки недостаточно сильны, чтобы вывести из строя спутники или электросети.

Единственное ожидаемое последствие выброса корональной массы – это красивые полярные сияния в высоких широтах.

"Расчетное время прибытия выброса 1-2 сентября. Синоптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) ожидают, что геомагнитные бури будут не слишком сильными, в пределах категории G2", – говорится в заявлении SpaceWeather.

Отметим, что G2 – умеренная геомагнитная буря. Такие бури происходят примерно 600 раз за 11 лет (1 солнечный цикл). Также они могут вызывать многочасовые яркие полярные сияния на юге Северо-Западных регионов, в канадском Нунавуте и Юконе. Активные полярные сияния также можно наблюдать в средних широтах (юг Канады и север США).

Еще в конце прошлой недели ученые заметили, что солнечная активность возрастает: область на Солнце 12860 (AR 2860) произвела 8 вспышек класса С. Затем в субботу, 28 августа, в области M4.7 произошла еще одна крупная солнечная вспышка. Температура солнечной плазмы составляла более 10 млн градусов. Событие вызвало выброс корональной массы, направленный к Земле.

[ + – ] Солнечная активная область 12860 произвела 28 августа большие вспышки и 2 последующих направленных на Землю корональных выброса массы (CME)

В этот же день на Солнце вспыхнула массивная нить магнетизма – дуга наэлектризованного газа в атмосфере Солнца, которая произвела второй направленный на Землю выброс.

[ + – ] Группа солнечных пятен состоит из более чем дюжины темных ядер, простирающихся на 200 000 км

В итоге, два выброса направились к Земле в тандеме.

По словам синоптиков NOAA, планета окажется под двойным ударом, разделенным несколькими часами. Первый уже запустил геомагнитную бурю класса G1 поздно вечером 1 сентября. Второй выброс может усилить шторм, доведя его до умеренно сильного события класса G2 2 сентября.

Таким образом, северные сияния сегодня смогут увидеть жители не только США и Канады, а также Скандинавии и Исландии.