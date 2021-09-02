RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука

Подвійний удар. Сонце викинуло у бік Землі відразу дві порції розпеченої плазми

8475
Сонце, геомагнітні бурі
Фото: Солнце

На планеті очікуються помірні геомагнітні бурі та яскраві полярні сяйва.

У середу, 1 вересня, Сонце відправило з сторону Землі два перегрітих міхури газу, також відомі як викиди корональної маси (CME). Про це повідомляє EarthSky.

За даними SpaceWeather.com, спалахи на Сонці не становлять загрози для людей, а також для техніки. Експерти стверджують, що відбулися спалаху недостатньо сильні, щоб вивести з ладу супутники або електромережі.

Єдиний очікуваний наслідок викиду корональної маси — це красиві полярні сяйва в високих широтах.

"Розрахунковий час прибуття викиду 1-2 вересня. Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) очікують, що геомагнітні бурі будуть не дуже сильними, в межах категорії G2", — йдеться в заяві SpaceWeather.

Відзначимо, що G2 — помірна геомагнітна буря. Такі бурі відбуваються приблизно 600 раз за 11 років (1 сонячний цикл). Також вони можуть викликати багатогодинні яскраві полярні сяйва на півдні Північно-Західних регіонів, в канадському Нунавуті та Юконі. Активні полярні сяйва також можна спостерігати в середніх широтах (південь Канади та північ США).

Ще в кінці минулого тижня вчені помітили, що сонячна активність зростає: область на Сонці 12860 (AR 2860) створила 8 спалахів класу С. Потім у суботу, 28 серпня, в області M4.7 стався ще один великий сонячний спалах. Температура сонячної плазми становила понад 10 млн градусів. Подія викликала викид корональної маси, спрямований до Землі.

Сонце, корональний викид
Сонячна активна область 12860 створила 28 серпня великі спалахи і 2 наступні спрямовані на Землю корональні викиди маси (CME)

В цей же день на Сонці спалахнула потужна нитка магнетизму — дуга наелектризованого газу в атмосфері Сонця, яка створила другий спрямований на Землю викид.

Сонце, плями на Сонці
Група сонячних плям складається з більш ніж дюжини темних ядер, що тягнуться на 200 000 км

У підсумку, два викиди попрямували до Землі в тандемі.

За словами синоптиків NOAA, планета опиниться під подвійним ударом, розділеним на кілька годин. Перший уже запустив геомагнітну бурю класу G1 пізно ввечері 1 вересня. Другий викид може посилити шторм, довівши його до помірно сильного події класу G2 2 вересня.

Таким чином, північні сяйва сьогодні зможуть побачити жителі не тільки США і Канади, а також Скандинавії та Ісландії.