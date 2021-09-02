Подвійний удар. Сонце викинуло у бік Землі відразу дві порції розпеченої плазми

На планеті очікуються помірні геомагнітні бурі та яскраві полярні сяйва.

У середу, 1 вересня, Сонце відправило з сторону Землі два перегрітих міхури газу, також відомі як викиди корональної маси (CME). Про це повідомляє EarthSky.

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За даними SpaceWeather.com, спалахи на Сонці не становлять загрози для людей, а також для техніки. Експерти стверджують, що відбулися спалаху недостатньо сильні, щоб вивести з ладу супутники або електромережі.

Єдиний очікуваний наслідок викиду корональної маси — це красиві полярні сяйва в високих широтах.

"Розрахунковий час прибуття викиду 1-2 вересня. Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) очікують, що геомагнітні бурі будуть не дуже сильними, в межах категорії G2", — йдеться в заяві SpaceWeather.

Відзначимо, що G2 — помірна геомагнітна буря. Такі бурі відбуваються приблизно 600 раз за 11 років (1 сонячний цикл). Також вони можуть викликати багатогодинні яскраві полярні сяйва на півдні Північно-Західних регіонів, в канадському Нунавуті та Юконі. Активні полярні сяйва також можна спостерігати в середніх широтах (південь Канади та північ США).

Ще в кінці минулого тижня вчені помітили, що сонячна активність зростає: область на Сонці 12860 (AR 2860) створила 8 спалахів класу С. Потім у суботу, 28 серпня, в області M4.7 стався ще один великий сонячний спалах. Температура сонячної плазми становила понад 10 млн градусів. Подія викликала викид корональної маси, спрямований до Землі.

[ + – ] Сонячна активна область 12860 створила 28 серпня великі спалахи і 2 наступні спрямовані на Землю корональні викиди маси (CME)

В цей же день на Сонці спалахнула потужна нитка магнетизму — дуга наелектризованого газу в атмосфері Сонця, яка створила другий спрямований на Землю викид.

[ + – ] Група сонячних плям складається з більш ніж дюжини темних ядер, що тягнуться на 200 000 км

У підсумку, два викиди попрямували до Землі в тандемі.

За словами синоптиків NOAA, планета опиниться під подвійним ударом, розділеним на кілька годин. Перший уже запустив геомагнітну бурю класу G1 пізно ввечері 1 вересня. Другий викид може посилити шторм, довівши його до помірно сильного події класу G2 2 вересня.

Таким чином, північні сяйва сьогодні зможуть побачити жителі не тільки США і Канади, а також Скандинавії та Ісландії.