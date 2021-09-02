Жульничество библейских времен. В Иерусалиме нашли древнюю гирю для обмана покупателей

Мошенничество с использованием весовой гири было подробно описано в Библии, где оно подвергается жесткой критике.

Археологи нашли весовую гирю, используемую для торговли в Древнем Иерусалиме, которая, по мнению исследователей, использовалась, чтобы обмануть покупателей, пишет The Juresalem Post.

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Весовая гиря, найденная в северной части города Давида в Старом городе Иерусалима и датируемая 2 700 лет назад, в период Храма Соломона, имеет диаметр всего 14 мм, а высоту 12 мм и является второй гирей такого рода, найденной в Израиле.

Гиря была сделана из твердого известняка и содержала гравировку, указывающую на ее вес в две геры (гр), что равняется 0,944 г. Однако в реальности у нее был другой вес. Ученые обнаружили, что масса гири на самом деле составляет 3,61 г, то есть в три с лишним раза больше, чем на ней указано.

[ + – ] Еврейская Библия Танах.

Хотя это может показаться странным, исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме Эли Шукрон и Хагай Коэн Колонимус говорят, что вероятное объяснение заключается в том, что тот, кто использовал эти гири в торговле, использовал его для обмана. Этот тип мошенничества на самом деле подробно описан в Библии, где он подвергается жесткой критике.

"Не носите с собой две разные гири — одну тяжелую, другую легкую. В вашем доме не должно быть двух разных мерил — одного большого, другого маленького. У вас должны быть точные и честные гири и мерила, чтобы вы могли долго жить на земле, которую Господь Бог, вам дает. Ибо Господь, Бог твой, не любит всякого, делающего сие, всякого, поступающего нечестно", — говорится во Второзаконии 25:13-16.

Как гласит другая пословицы (20:23):" Господу не нравятся разные гири, и нечестные весы не угодны Ему". А в третей книги Пятикнижия Левита говорится: "Используйте честные весы и честные гири, честную "ефу" (мера сыпучих и жидких тел, примерно 24 л) и честную "хину" (мера веса жидких тел в Древнем Израиле равная приблизительно 3,67 литра). Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из Египта".

Полные результаты этих раскопок будут опубликованы в пятницу.