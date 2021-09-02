Шахрайство біблійних часів. У Єрусалимі знайшли стародавню гирю для обману покупців

Шахрайство з використанням вагової гирі було детально описано в Біблії, де воно піддається жорсткій критиці.

Археологи знайшли вагову гирю, яка використовується для торгівлі в Стародавньому Єрусалимі, яка, на думку дослідників, використовувалася, щоб обдурити покупців, пише The Juresalem Post.

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Вагова гиря, знайдена в північній частині міста Давида в Старому місті Єрусалиму і датується 2 700 роками тому, у період Храму Соломона, має діаметр усього 14 мм, а висоту 12 мм і є другою гирею такого роду, знайденою в Ізраїлі.

Гиря була зроблена з твердого вапняку і містила гравіювання, що вказує на її вагу у дві Гери (гр), що дорівнює 0,944 м. Проте в реальності в неї була інша вага. Учені виявили, що маса гирі насправді становить 3,61 г, тобто в три з гаком рази більше, ніж на ній вказано.

[ + – ] Єврейська Біблія Танах.

Хоча це може здатися дивним, дослідники з Єврейського університету в Єрусалимі Елі Шукрон і Хага Коен Колонімус кажуть, що ймовірне пояснення полягає в тому, що той, хто використовував ці гирі в торгівлі, використовував їх для обману. Цей тип шахрайства насправді докладно описаний у Біблії, де він піддається жорсткій критиці.

"Не носіть із собою дві різні гирі — одну важку, іншу легку. У вашому будинку не повинно бути двох різних мірил — одного великого, іншого маленького. У вас повинні бути точні і чесні гирі та мірила, щоб ви могли довго жити на землі, яку Господь Бог вам дає. Бо Господь, Бог твій, не любить всякого, хто робить це, будь-кого, хто вчиняє нечесно", — йдеться у Другозаконні 25: 13-16.

Як свідчить інше прислів'я (20:23): "Господу не подобаються різні гирі, і нечесні ваги не бажані Йому". А в третій книзі П'ятикнижжя Левіта йдеться: "Використовуйте чесні ваги і чесні гирі, чесну "ефу" (міра сипучих і рідких тіл, приблизно 24 л) і чесну "хіну" (міра ваги рідких тіл у Стародавньому Ізраїлі, рівна приблизно 3,67 літрам). Я Господь, Бог твій, котрий вивів тебе з Єгипту".

Повні результати цих розкопок будуть опубліковані в п'ятницю.