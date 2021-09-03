Ученые выяснили тайну марисанского льда и рассказали, может ли в нем скрываться жизнь (фото)

Интересней всего то, что лед распространен не только на полярных шапках Марса, но и во многих местах под поверхностью планеты.

На Марсе в большом изобилии есть две вещи: лед и пыль. Поэтому не странно, что марсианский лед и снег намного пыльные, чем на Земле, пишет EarthSky.

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В своем новом исследовании, показывающем, насколько лед на Марсе на самом деле пыльный планетологи Адитья Куллер и Филип Кристенсен из Университета штата Аризона вместе со Стивеном Уорреном из Вашингтонского университета разработали новый метод изучения марсианского льда.

[ + – ] На этой диаграмме показано, как марсианская пыль может снизить яркость и изменить цвет марсианского льда или снега

Они узнали, что он может таять всего в нескольких сантиметрах под поверхностью, где образующаяся жидкая вода не испаряется так быстро. Но может ли эта талая вода помочь поддерживать микробную жизнь на Марсе?

Марс — пустынный мир

Марс представляет собой огромную пустыню, где песок и пыль находится практически повсюду. Огромные пыльные бури, вызванные ветрами в разреженной атмосфере Марса, разносят пыль по всей планете. Даже марсоходы и посадочные аппараты, отправленные на Марс с Земли, покрываются тонким слоем пыли.

Что еще интересно, так это то, что лед распространен не только на полярных шапках, но и под поверхностью во многих местах планеты.

"На Красной планете имеются многочисленные свидетельства наличия водяного льда, причем во многих местах он находится на поверхности. Но не стоит забывать, что Марс — пыльная планета, где даже небольшое количество пыли всегда будет присутствовать внутри льда. Эта пыль резко изменяет яркость льда и влияет на то, сколько солнечной энергии лед в результате поглотит", — рассказали ученые.

Древний снегопад

[ + – ] Это лед, выкопанный спускаемым аппаратом Phoenix Mars Lander. Синий представляет лед, а красный - почву.

На самом деле, часть марсианского льда образовалась в результате произошедшего миллионы лет назад снегопада, в том числе в средних широтах планеты. Речь идет о льде, выкопанном марсоходом Phoenix Mars Lander в марсианской полярных шапках в 2008 году. Этот лед образовался в результате пыльного снегопада где-то в течение последнего миллиона лет.

"Среди ученых широко распространено мнение о том, что Марс на протяжении всей своей истории пережил несколько ледниковых периодов, и похоже, что лед, обнаруженный в средних широтах Марса, является остатком этого древнего пылевого снегопада", — отметил Куллер.

Примечательно, что на Красной планете даже сегодня идет снег, и Phoenix обнаружил его на больших высотах. Но снежинки в разреженном воздухе Марса испаряются еще до того, как достигают земли.

Несмотря на то, что снег может не покрывать землю, лед все равно виден даже на поверхности. Например, одной из самых живописных марсианских сцен является заполненный льдом кратер Королев.

Может ли пыльный марсианский лед производить жидкую воду?

[ + – ] Адитья Куллер.

Поскольку лед Марса, как правило, очень пыльный, он может таять на глубине нескольких сантиметров под поверхностью.

"Существует вероятность того, что этот пыльный и темный лед может растаять на несколько сантиметров вниз. Поэтому любая подповерхностная жидкая вода, полученная в результате таяния, будет защищена от испарения покровом льда в тонкой атмосфере Марса", — добавил Келлер.

Безусловно, это захватывающая возможность, поскольку жидкая вода, даже в небольших количествах, потенциально может помочь поддерживать микроскопическую жизнь.

Необходимы дальнейшие изучения

В настоящее время еще неизвестно, действительно ли лед тает или нет, поэтому исследователи хотят проанализировать дополнительные его отложения.

Но, что точно известно из нового исследования, так это то, что пыльный марсианский лед может растаять всего в нескольких сантиметрах под поверхностью, а полученная жидкая вода потенциально может поддерживать микроскопическую жизнь.

Почему Марс вызывает у исследователей такой большой интерес?

Изучение Марса помогает ученым узнавать о важных изменениях климата, которые могут кардинально изменить понимание о других планетах. Кроме того, это позволяет искать биосигнатуры — признаки, которые могут показать, существовала ли в прошлом на планете жизнь и есть ли она на ней сегодня.

Чем больше эксперты будут узнавать о Марсе, тем лучше они будут оснащены для того, чтобы когда-нибудь в будущем попытаться создать на нем пригодные для жизни условия.

Научные причины исследования Марса включат поиск жизни, пониманием поверхности и эволюции планеты, а также подготовку к будущим исследованиям с участием самого человека.

Понимание того, существовала ли жизнь где-либо еще во Вселенной за пределами Земли, является фундаментальным вопросом всего человечества. Марс — отличное место для изучения этого вопроса, потому что это самая похожая на Землю планета в Солнечной системе.

Данные ученых свидетельствуют о том, что Марс когда-то был полон воды, был теплее и имел более плотную атмосферу, что делает его потенциально пригодным для жизни.

Вулканы, кратеры от ударов метеороидов, следы атмосферного или фотохимического воздействия и геофизические процессы — все они несут в себе аспекты истории Красной планеты. Образцы атмосферы могли бы раскрыть важнейшие детали ее формирования и эволюции, а также то, почему на Марсе меньше атмосферы, чем на Земле.

Красная планета также может помочь нам больше узнать о нашем собственном доме. Понимание марсианских геофизических процессов обещает раскрыть детали эволюции и истории Земли и других планет нашей Солнечной системы.