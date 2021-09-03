Учені з'ясували таємницю марсіанського льоду і розповіли, чи може в ньому ховатися життя (фото)

Найцікавіше те, що лід поширений не тільки на полярних шапках Марса, але й у багатьох місцях під поверхнею планети.

На Марсі у великій кількості є дві речі: лід і пил. Тому не дивно, що марсіанський лід і сніг набагато пильні, ніж на Землі, пише EarthSky.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У своєму новому дослідженні, що показує, наскільки лід на Марсі насправді запорошений планетологи Адітья Куллер і Філіп Крістенсен з Університету штату Арізона разом зі Стівеном Ворреном із Вашингтонського університету розробили новий метод вивчення марсіанського льоду.

[ + – ] На цій діаграмі показано, як марсіанський пил може знизити яскравість і змінити колір марсіанського льоду або снігу

Вони дізналися, що він може танути всього в декількох сантиметрах під поверхнею, де рідка вода, що утворюється, не випаровується так швидко. Але чи може ця тала вода допомогти підтримувати мікробне життя на Марсі?

Марс — пустельний світ

Марс являє собою величезну пустелю, де пісок і пил знаходиться практично всюди. Величезні пилові бурі, викликані вітрами в розрідженій атмосфері Марса, розносять пил по всій планеті. Навіть марсоходи і посадочні апарати, відправлені на Марс із Землі, покриваються тонким шаром пилу.

Що ще цікаво, так це те, що лід поширений не тільки на полярних шапках, але й під поверхнею в багатьох місцях планети.

"На Червоній планеті є численні свідчення наявності водяного льоду, причому в багатьох місцях він знаходиться на поверхні. Але не варто забувати, що Марс — пильна планета, де навіть невелика кількість пилу завжди буде присутня всередині льоду. Цей пил різко змінює яскравість льоду і впливає на те, скільки сонячної енергії лід зрештою поглине", — розповіли вчені.

Давній снігопад

[ + – ] Це лід, викопаний спусковим апаратом Phoenix Mars Lander. Синій представляє лід, а червоний — ґрунт.

Насправді, частина марсіанського льоду утворилася внаслідок снігопаду, який стався мільйони років тому, зокрема в середніх широтах планети. Йдеться про лід, викопаний марсоходом Phoenix Mars Lander у марсіанських полярних шапках в 2008 році. Цей лід утворився внаслідок пильного снігопаду десь протягом останнього мільйона років.

"Серед учених широко поширена думка про те, що Марс протягом усієї своєї історії пережив кілька льодовикових періодів, і схоже, що лід, зафіксований у середніх широтах Марса, є залишком цього древнього пилового снігопаду", — зазначив Куллер.

Варто зазначити, що на Червоній планеті навіть сьогодні йде сніг, і Phoenix зафіксував його на великих висотах. Але сніжинки в розрідженому повітрі Марса випаровуються ще до того, як досягають землі.

Незважаючи на те, що сніг може не покривати землю, лід все одно видно навіть на поверхні. Наприклад, однією з наймальовничіших марсіанських сцен є заповнений льодом кратер Корольов.

Чи може запорошений марсіанський лід виробляти рідку воду?

[ + – ] Адітья Куллер.

Оскільки лід Марса, як правило, дуже пильний, він може танути на глибині декількох сантиметрів під поверхнею.

"Існує ймовірність того, що цей запорошений і темний лід може розтанути на кілька сантиметрів униз. Тому будь-яка підповерхнева рідка вода, отримана внаслідок танення, буде захищена від випаровування покровом льоду в тонкій атмосфері Марса", — додав Келлер.

Безумовно, це захоплива можливість, оскільки рідка вода, навіть у невеликих кількостях, потенційно може допомогти підтримувати мікроскопічне життя.

Необхідні подальші дослідження

Наразі ще невідомо, чи дійсно лід тане чи ні, тому дослідники хочуть проаналізувати додаткові його відкладення.

Але, що точно відомо з нового дослідження, так це те, що пиловий марсіанський лід може розтанути всього в декількох сантиметрах під поверхнею, а отримана рідка вода потенційно може підтримувати мікроскопічне життя.

Чому Марс викликає у дослідників такий великий інтерес?

Вивчення Марса допомагає вченим дізнаватися про важливі зміни клімату, які можуть кардинально змінити розуміння про інші планети. Крім того, це дозволяє шукати біосигнатури — ознаки, які можуть показати, чи існувало в минулому на планеті життя і чи є воно на ній сьогодні.

Чим більше експерти будуть дізнаватися про Марс, тим краще вони будуть оснащені для того, щоб коли-небудь у майбутньому спробувати створити на ньому придатні для життя умови.

Наукові причини дослідження Марса враховують пошук життя, розуміння поверхні й еволюції планети, а також підготовку до майбутніх досліджень за участю людини.

Розуміння того, чи існувало життя де-небудь ще у Всесвіті за межами Землі, є фундаментальним питанням всього людства. Марс — відмінне місце для вивчення цього питання, тому що це найбільш схожа на Землю планета в Сонячній системі.

Дані вчених свідчать про те, що Марс колись був повний води, був теплішим і мав щільнішу атмосферу, що робить його потенційно придатним для життя.

Вулкани, кратери від ударів метеороїдів, сліди атмосферного або фотохімічного впливу та геофізичні процеси — всі вони несуть в собі аспекти історії Червоної планети. Зразки атмосфери могли б розкрити найважливіші деталі її формування та еволюції, а також те, чому на Марсі менше атмосфери, ніж на Землі.

Червона планета також може допомогти нам більше дізнатися про наш власний дім. Розуміння марсіанських геофізичних процесів обіцяє розкрити деталі еволюції та історії Землі й інших планет нашої Сонячної системи.