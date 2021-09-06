Дикая природа на таблетках. В Скандинавии у медведей развилась устойчивость к антибиотикам

Деятельность человека напрямую влияет на существование проблемы.

Устойчивость к антибиотикам прослеживается у шведских бурых медведей с середины прошлого столетия. Однако после того, как Швеция начала регулировать использование антибиотиков, устойчивость медведей к ним снизилась, сообщает Sciencealert

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Противомикробные препараты используют защитные системы таких грибов, как Penicillium. В природе эта плесень производит молекулы антибиотиков для защиты от своих бактерий-конкурентов.

Насколько глубоко антибиотики проникают дикую природу, пока неясно. Известно, что антибиотики и устойчивые к ним бактерии могут попадать туда через сточные воды, но насколько широко распространяется их влияние на дикую природу было изучено недостаточно.

Ученые из Норвежского университета науки и технологий в поисках ответа обратилась в музеи, где получили образцы зубного камня с зубов бурых медведей, которые жили в период с 1842 по 2016 год. Зубной камень — это форма налета, при котором сохраняются образцы бактерий, живущих во рту. Ученые секвенировали бактериальные геномы в поисках генов устойчивости к антибиотикам.

Они обнаружили рост этих бактерий у медведей с 1950-х годов. Затем было снижение уровня бактерий, после того, как в Швеции запретили использование антибиотиков в сельском хозяйстве, а потом запустили программу по борьбе с устойчивостью к антибиотикам в 90-х годах прошлого века.

Ученые обнаружили большее разнообразие генов устойчивости к антибиотикам в прошлом, вероятно, из-за использования людьми разных видов антибиотиков. Но у медведей, рожденных в конце 90-х, оказался низкий уровень устойчивых к антибиотикам бактерий.

Ученые говорят, что их исследование показывает, что действия человека могут напрямую влиять на различные микробные сообщества, в том числе связанные с дикими животными.

Устойчивость к антибиотикам возникает, когда микробы, такие как бактерии и грибы, развивают способность побеждать лекарства, предназначенные для их уничтожения. Это означает, что микробы не погибают и продолжают расти.

Болезни, вызванные устойчивыми к антибиотикам микробами, трудно, а иногда и невозможно лечить.