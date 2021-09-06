Дика природа на пігулках. У Скандинавії у ведмедів розвинулася стійкість до антибіотиків

Діяльність людини безпосередньо впливає на існування проблеми.

Стійкість до антибіотиків простежується у шведських бурих ведмедів із середини минулого століття. Однак після того, як Швеція почала регулювати використання антибіотиків, стійкість ведмедів до них знизилася, повідомляє Sciencealert

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Протимікробні препарати використовують захисні системи таких грибів, як Penicillium. У природі ця цвіль виробляє молекули антибіотиків для захисту від своїх бактерій-конкурентів.

Наскільки глибоко антибіотики проникають у дику природу, поки неясно. Відомо, що антибіотики і стійкі до них бактерії можуть потрапляти туди через стічні води, але наскільки широко поширюється їхній вплив на дику природу було вивчено недостатньо.

Вчені з Норвезького університету науки й технологій у пошуках відповіді звернулися в музеї, де отримали зразки зубного каменю з зубів бурих ведмедів, які жили в період з 1842 по 2016 рік. Зубний камінь — це форма нальоту, при якому зберігаються зразки бактерій, що живуть у роті. Вчені секвенували бактеріальні геноми в пошуках генів стійкості до антибіотиків.

Вони виявили зростання цих бактерій у ведмедів із 1950-х років. Потім було зниження рівня бактерій, після того, як у Швеції заборонили використання антибіотиків у сільському господарстві, а потім запустили програму з боротьби зі стійкістю до антибіотиків у 90-х роках минулого століття.

Вчені виявили більшу різноманітність генів стійкості до антибіотиків у минулому, ймовірно, через використання людьми різних видів антибіотиків. Але у ведмедів, народжених у кінці 90-х, виявився низький рівень стійких до антибіотиків бактерій.

Вчені говорять, що їхнє дослідження показує, що дії людини можуть безпосередньо впливати на різні мікробні спільноти, в тому числі пов'язані з дикими тваринами.

Стійкість до антибіотиків виникає, коли мікроби, такі як бактерії і гриби, розвивають здатність перемагати ліки, призначені для їх знищення. Це означає, що мікроби не гинуть і продовжують зростати.

Хвороби, викликані стійкими до антибіотиків мікробами, важко, а іноді й неможливо лікувати.