Никуда не скрыться. Ученые заявили, что вирусы могут существовать повсеместно во Вселенной

Большинство людей, особенно после начала пандемии, считают, что вирусы приносят только зло, но на самом деле, многие из них — хорошие. Без них наша жизнь на Земле была бы невозможной.

Пандемия коронавируса кардинально изменила нашу жизнь и, без сомнения, побудила многих захотеть покинуть планету. Однако астробиолог Пол Дэвис из Университета штата Аризона заявил, что не только Земля изобилует вирусами. Они могут существовать и во Вселенной, пишет The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Внеземная жизнь варьируется от микробной жизни до сверхразвитых цивилизаций, которые могут подавать нам сигналы. Тем не менее для поддержания жизни в целом, какую бы форму она не имела, потребуется широкий спектр микробов и других микроскопических существ. И, похоже, вирусы или что-то, выполняющее аналогичную роль, могут быть частью этого уравнения.

Как отметил Дэвис, вирусы можно рассматривать как мобильные генетические элементы. Ряд исследований показал, что с помощью горизонтального переноса генов генетический материал вирусов был передан в геномы людей и других животных.

"Безусловно, значительная часть человеческого генома на самом деле имеет вирусное происхождение", — подчеркнул Дэвис.

Несмотря на то, что важность микробов для жизни хорошо известна, роль вирусов оценивается менее широко. Если на других планетах есть клеточная жизнь, то вирусы используются там для передачи генетической информации. К тому же, вероятность того, что инопланетная жизнь однородна крайне мала, на самом деле она должна представлять целую экосистему.

Хотя мысль о внеземных вирусах может показаться неприятной, Дэвис считает, что людям не стоит паниковать, так как опасны те вирусы, которые очень тесно адаптированы к своим хозяевам.

Но учитывать целые экосистемы нужно не только при рассмотрении инопланетной жизни. Это также важно, если люди попытаются колонизировать другие планеты.

"Большинство людей думают, что нам понадобятся очень большие космические корабли, техника и другие инструменты. Но на самом деле, самая сложная часть заключается в микробиологии, с которой придется столкнуться. Довольно глупо просто взять несколько свиней, картошку и т.п, и надеяться, что когда вы доберетесь до другого мира, все будет прекрасно, устойчиво и безопасно", — добавил Дэвис.

Многие люди думают, что вирусы существуют исключительно для того, чтобы сеять хаос в обществе и приносить страдания человечеству. Если бы был шанс волшебным образом заставить все вирусы исчезнуть, большинство людей, ухватились бы за эту возможность, особенно сейчас. Но это была бы большая ошибка.

Если бы все вирусы внезапно исчезли, мир стал бы прекрасным местом примерно на полтора дня, а потом мы бы все умерли. Все хорошие и важные процессы, которые они делают гораздо превышают плохое. Подавляющее большинство вирусов не являются патогенными для человека. Одни играют важную роль в поддержании экосистем, другие поддерживают здоровье отдельных организмов — от грибков и растений до насекомых и людей.

Вирусы создают баланс в нашем мире, без них мы бы точно не обошлись. Негативное отношение человека к вирусам сложилось из-за того, что люди склонны фокусироваться только на тех, которые доставляют человечеству неприятности.

Почти все вирусологи изучают исключительно патогенные микроорганизмы, и лишь недавно несколько ученых начали исследовать вирусы, которые поддерживают нашу жизнь на планете, а не убивают нас.

"Почти все существующие вирусы не являются патогенными для процессов и организмов, которые нас волнуют. Вирусы бактериофаги, которые заражают бактерии, чрезвычайно важны. Они являются главными хищниками бактериального мира. Без них у нас были бы большие проблемы", — рассказали ученые.

Важно отметить, что не все вирусные заболевания заразны. Это означает, что они не всегда передаются от человека к человеку. Но многие из них используют именно такой способ. Распространенными примерами инфекционных вирусных заболеваний являются грипп, простуда, ВИЧ и герпес. Иные виды вирусных заболеваний распространяются другими способами, такими как укус инфицированного насекомого.

Респираторные вирусные заболевания заразны и обычно поражают верхние или нижние отделы дыхательных путей.

Самые известные из них на Земле:

Грипп;

Простуда;

Аденовирусная инфекция;

Парагрипп;

Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) (SARS).

Желудочно-кишечные вирусные заболевания влияют на пищеварительный тракт.

Самые известные виды:

Вирус Норуолк.

Ротавирусы.

Астровирусы .

[ + – ] Гепатит A.

Вирусные заболевания печени, вызывающие воспаление печени.

Примеры:

Гепатит A.

Гепатит B.

Гепатит C.

Гепатит D.

Кожные вирусные заболевания, вызывающие образование на коже.

Примеры:

Генитальный герпес.

Оральный герпес.

Контагиозный моллюск.

Как отметил профессор Дэвис, значительная часть человеческого генома может быть остатками древних вирусов.

"Мы знаем о микробиоме, существующем внутри нас, но есть еще и планетарный и человеческий, где вирусы играют фундаментальную роль в природе. Без вирусов устойчивая жизнь на Земле просто невозможна", — заключил ученый.