Нікуди не сховатися. Учені заявили, що віруси можуть існувати повсюдно у Всесвіті

Більшість людей, особливо після початку пандемії, вважають, що віруси приносять тільки зло, але насправді, більшість з них — хороші. Без них наше життя на Землі було б неможливим.

Пандемія коронавірусу кардинально змінила наше життя і, без сумніву, спонукала багатьох захотіти покинути планету. Однак астробіолог Пол Девіс з Університету штату Арізона заявив, що не тільки Земля рясніє вірусами. Вони можуть існувати й у Всесвіті, пише The Guardian.

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Позаземне життя варіюється від мікробного життя до надрозвинених цивілізацій, які можуть подавати нам сигнали. Проте для підтримки життя в цілому, яку б форму воно не мало, потрібен широкий спектр мікробів та інших мікроскопічних істот. І, схоже, віруси або щось, що виконує аналогічну роль, можуть бути частиною цього рівняння.

Як зазначив Девіс, віруси можна розглядати як мобільні генетичні елементи. Низка досліджень показала, що за допомогою горизонтального перенесення генів генетичний матеріал вірусів був переданий в геноми людей та інших тварин.

"Безумовно, значна частина людського генома насправді має вірусне походження", — підкреслив Девіс.

Незважаючи на те, що важливість мікробів для життя добре відома, роль вірусів оцінюється менш широко. Якщо на інших планетах є клітинне життя, то віруси використовуються там для передавання генетичної інформації. До того ж, вірогідність того, що інопланетне життя однорідне вкрай мала, насправді воно повинне представляти цілу екосистему.

Хоча думка про позаземні віруси може здатися неприємною, Девіс вважає, що людям не варто панікувати, оскільки небезпечні ті віруси, які дуже тісно адаптовані до своїх господарів.

Але враховувати цілі екосистеми потрібно не тільки у процесі розгляду інопланетного життя. Це також важливо, якщо люди спробують колонізувати інші планети.

"Більшість людей думають, що нам знадобляться дуже великі космічні кораблі, техніка й інші інструменти. Але насправді, найскладніша частина полягає в мікробіології, з якою доведеться зіткнутися. Досить нерозумно просто взяти кілька свиней, картоплю тощо, і сподіватися, що коли ви дістанетеся до іншого світу, все буде прекрасно, стійко і безпечно", — додав Девіс.

Більшість людей думають, що віруси існують виключно для того, щоб сіяти хаос у суспільстві та приносити страждання людству. Якби був шанс чарівним способом змусити всі віруси зникнути, більшість людей, вхопилися б за цю можливість, особливо зараз. Але це була б велика помилка.

Якби всі віруси раптово зникли, світ став би прекрасним місцем приблизно на півтора дні, а потім ми б усі померли. Усі хороші та важливі процеси, які вони роблять набагато перевищують погане. Переважна більшість вірусів не є патогенними для людини. Одні грають важливу роль у підтримці екосистем, інші підтримують здоров'я окремих організмів — від грибків і рослин до комах і людей.

Віруси створюють баланс у нашому світі, без них ми б точно не обійшлися. Негативне ставлення людини до вірусів склалося через те, що люди схильні фокусуватися тільки на тих, які доставляють людству неприємності.

Майже всі вірусологи вивчають виключно патогенні мікроорганізми, і лише нещодавно кілька вчених почали досліджувати віруси, які підтримують наше життя на планеті, а не вбивають нас.

"Майже всі наявні віруси не є патогенними для процесів та організмів, які нас хвилюють. Віруси бактеріофаги, які заражають бактерії, надзвичайно важливі. Вони є головними хижаками бактеріального світу. Без них у нас були б великі проблеми", — розповіли вчені.

Важливо зазначити, що не всі вірусні захворювання заразні. Це означає, що вони не завжди передаються від людини до людини. Але багато хто з них використовують саме такий спосіб. Поширеними прикладами інфекційних вірусних захворювань є грип, застуда, ВІЛ і герпес. Інші види вірусних захворювань поширюються іншими способами, такими як укус інфікованої комахи.

Респіраторні вірусні захворювання заразні та зазвичай уражають верхні або нижні відділи дихальних шляхів.

Найвідоміші з них на Землі:

грип;

застуда;

аденовірусна інфекція;

парагрип;

важкий гострий респіраторний синдром (ВГРС) (SARS).

Шлунково-кишкові вірусні захворювання впливають на травний тракт.

Найвідоміші види:

вірус Норуолк;

ротавіруси;

астровіруси.

[ + – ] Гепатит A.

Вірусні захворювання печінки, що викликають запалення печінки.

Приклади:

гепатит A;

гепатит B;

гепатит C;

гепатит D.

Шкірні вірусні захворювання, що викликають утворення на шкірі.

Приклади:

генітальний герпес;

оральний герпес;

контагіозний молюск.

Як зазначив професор Девіс, значна частина людського генома може бути залишками древніх вірусів.

"Ми знаємо про мікробіом, який існує всередині нас, але є ще й планетарний і людський, де віруси відіграють фундаментальну роль у природі. Без вірусів стійке життя на Землі просто неможливе", — підсумував учений.