Мощный и свирепый. Астронавты зафиксировали из космоса ураган опасней "Иды" (фото)

Ураган Ларри уже вызывает значительные штормовые волны, которые продолжать воздействовать до конца недели.

Национальный центр ураганов США заявил, что ураган Ларри является крупным и мощным вихрем 3 категории по Шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона, который может представлять угрозу для Бермудских Островов в конце этой недели, пишет Voa News.

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Это крупный шторм с ураганными ветрами, распространяющимися вокруг него на расстояние до 110 км от центра, и тропическими штормовыми ветрами, на расстоянии до 295 км.

[ + – ] Ураган Ларри.

По прогнозам, в ближайшие пару дней Ларри приблизится к Бермудам в виде крупного и мощного урагана, который увеличит риск сильных ветров, проливных дождей и прибрежных наводнений.

Хотя Ларри, скорее всего, пройдет мимо США, он уже вызывает значительные штормовые волны, которые продолжать воздействовать до конца недели. Ученые предупреждают, что эти волны могут вызвать опасный для жизни прибой и отбойное течение.

"Ураган Ларри выглядит намного опасней Иды", — отметила астронавт NASA Меган Макартур.

[ + – ] Бермудские Острова.

Ураган Ларри пришел вслед за другим крупным ураганом — Ида, который обрушился на побережье Луизианы и принес катастрофические наводнения в восточные районы США.

Астронавты на Международной космической станции часто имеют возможность для съемки изображений этих колоссальных штормов, поскольку станция вращается на высоте около 400 км и совершает облет вокруг Земли каждые 90 минут.