Потужний і лютий. Астронавти зафіксували з космосу ураган, небезпечніший за "Іду" (фото)

Ураган Ларрі вже викликає значні штормові хвилі, які продовжать впливати до кінця тижня.

Національний центр ураганів США заявив, що ураган Ларрі є великим і потужним вихором 3 категорії за шкалою ураганних вітрів Саффіра — Сімпсона, який може становити загрозу для Бермудських островів у кінці цього тижня, пише Voa News.

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Це великий шторм з ураганними вітрами, що поширюються навколо нього на відстань до 110 км від центру, і тропічними штормовими вітрами, на відстані до 295 км.

[ + – ] Ураган Ларрі.

За прогнозами, у найближчі кілька днів Ларрі наблизиться до Бермудів у вигляді великого і потужного урагану, який збільшить ризик сильних вітрів, злив і прибережних повеней.

Хоча Ларрі, швидше за все, пройде мимо США, він уже викликає значні штормові хвилі, які продовжать впливати до кінця тижня. Учені попереджають, що ці хвилі можуть викликати небезпечний для життя прибій і розривну течію.

"Ураган Ларрі виглядає набагато небезпечніше за Іду", — зазначила астронавтка NASA Меган Макартур.

[ + – ] Бермудські острови.

Ураган Ларрі прийшов слідом за іншим великим ураганом — Іда, який обрушився на узбережжя Луїзіани і приніс катастрофічні повені в східні райони США.

Астронавти на Міжнародній космічній станції часто мають можливість відзняти ці колосальні шторми, оскільки станція обертається на висоті близько 400 км і робить обліт навколо Землі кожні 90 хвилин.