Компания украинца Полякова готовится к повторному запуску ракеты Alpha

Первый запуск ракеты был прерван по команде с земли, так как она отклонилась от траектории.

Американская компания Firefly Aerospace, владельцем которой является украинский венчурный предприниматель и бизнесмен Максим Поляков, готова в ближайшее время провести запуск своей второй ракеты-носителя Alpha. Об этом сказал сам Поляков, комментируя прерванный запуска первой ракеты, который состоялся 3 сентября.

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Поляков считает, что этот запуск – один из самых удачных первых запусков для частных ракетостроительных компаний. Он пояснил, что удалось достичь сверхзвуковой скорости, при этом все системы ракеты работали исправно. Но из-за сбоя в работе топливного клапана одного из двигателей, ракета отклонилась от заданной траектории, поэтому из соображений безопасности ее пришлось подорвать по команде с земли.

[ + – ] Первый запуск ракеты Alpha

"Мы собрали все необходимые данные для дальнейших пусков и готовы к запуску второй Alpha", – заверил Поляков.

Он отметил, что Alpha – это первая ракета такой массы, созданная в США за последние 13 лет. Она может доставлять до 1 тонны полезного груза на орбиту, что является рекордным показателем в этом классе.

44-летний Максим Поляков – украинский и американский предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор, филантроп.

[ + – ] Максим Поляков

Родился в Запорожье. В 2012 году переехал в Кремниевую долину (США).

Основатель и соучредитель аэрокосмической компании Firefly Aerospace, IT- компаний EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka, Cupid, Renatus. Инициатор создания некоммерческой общественной организации "Ассоциация Ноосфера", инжиниринговой школы "Ноосфера" (Украина). Генеральный партнер в венчурном фонде Noosphere Ventures Partners.

Привлек к работе над ракетой Alpha украинских ученых и инженеров, в мае 2018 года в Днепре был открыт R&D-центр (исследований и разработок) Firefly, в котором работает 140 украинских специалистов.

В ноябре 2018 Firefly Aerospace попала в список компаний, отобранных NASA для программы освоения Луны "Артемида".

В 2019 году ВВС США выбрали Firefly для участия в программе Orbital Services Program-4 (OSP-4).

Напомним, ранее Фокус писал, что на борту ракеты Alpha при первом запуске было 92 кг полезного груза, который составили коллекция памятных вещей, присланных школами и другими образовательными учреждениями, а также ряд крошечных спутников.

В компании назвали первый полет DREAM ("МЕЧТА"), сокращение от "Dedicated Research and Education Accelerator Mission" ("Специальная исследовательская и образовательная миссия").