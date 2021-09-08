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Компанія українця Полякова готується до повторного запуску ракети Alpha

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Ракета Alpha, космос, фото
Ракета Alpha перед установкою на стартовий стіл

Перший запуск ракети був перерваний за командою із землі, оскільки вона відхилилася від траєкторії.

Американська компанія Firefly Aerospace, власником якої є український венчурний підприємець і бізнесмен Максим Поляков, готова найближчим часом провести запуск своєї другої ракети-носія Alpha. Про це сказав сам Поляков, коментуючи перерваний запуск першої ракети, який відбувся 3 вересня.

Поляков вважає, що цей запуск — один з найбільш вдалих перших запусків для приватних ракетобудівних компаній. Він пояснив, що вдалося досягти надзвукової швидкості, при цьому всі системи ракети працювали справно. Але через збій у роботі паливного клапана одного з двигунів, ракета відхилилася від заданої траєкторії, тому з міркувань безпеки її довелося підірвати за командою із землі.

Перший запуск ракети Alpha

"Ми зібрали всі необхідні дані для подальших запусків і готові до запуску другої Alpha", — запевнив Поляков.

Він зазначив, що Alpha — це перша ракета такої маси, створена в США за останні 13 років. Вона може доставляти до 1 тонни корисного вантажу на орбіту, що є рекордним показником у цьому класі.

44-річний Максим Поляков — український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор, філантроп.

Максим Поляков, космос, фото
Максим Поляков

Народився в Запоріжжі. У 2012 році переїхав до Кремнієвої долини (США).

Засновник і співзасновник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, IT- компаній EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka, Cupid, Renatus. Ініціатор створення некомерційної громадської організації "Асоціація Ноосфера", інжинірингової школи "Ноосфера" (Україна). Генеральний партнер у венчурному фонді Noosphere Ventures Partners.

Залучив до роботи над ракетою Alpha українських вчених та інженерів, у травні 2018 року в Дніпрі був відкритий R & D-центр (досліджень і розробок) Firefly, у якому працює 140 українських фахівців.

У листопаді 2018 Firefly Aerospace потрапила в список компаній, відібраних NASA для програми освоєння Місяця "Артеміда".

У 2019 ВПС США вибрали Firefly для участі в програмі Orbital Services Program-4 (OSP-4).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на борту ракети Alpha при першому запуску було 92 кг корисного вантажу, який становили колекція пам'ятних речей, надісланих школами та іншими освітніми установами, а також ряд крихітних супутників.

У компанії назвали перший політ DREAM ("МРІЯ"), скорочення від "Dedicated Research and Education Accelerator Mission" ("Спеціальна дослідницька та освітня місія").