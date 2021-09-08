Компанія українця Полякова готується до повторного запуску ракети Alpha

Перший запуск ракети був перерваний за командою із землі, оскільки вона відхилилася від траєкторії.

Американська компанія Firefly Aerospace, власником якої є український венчурний підприємець і бізнесмен Максим Поляков, готова найближчим часом провести запуск своєї другої ракети-носія Alpha. Про це сказав сам Поляков, коментуючи перерваний запуск першої ракети, який відбувся 3 вересня.

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Поляков вважає, що цей запуск — один з найбільш вдалих перших запусків для приватних ракетобудівних компаній. Він пояснив, що вдалося досягти надзвукової швидкості, при цьому всі системи ракети працювали справно. Але через збій у роботі паливного клапана одного з двигунів, ракета відхилилася від заданої траєкторії, тому з міркувань безпеки її довелося підірвати за командою із землі.

[ + – ] Перший запуск ракети Alpha

"Ми зібрали всі необхідні дані для подальших запусків і готові до запуску другої Alpha", — запевнив Поляков.

Він зазначив, що Alpha — це перша ракета такої маси, створена в США за останні 13 років. Вона може доставляти до 1 тонни корисного вантажу на орбіту, що є рекордним показником у цьому класі.

44-річний Максим Поляков — український та американський підприємець у сфері космічних технологій та IT, економіст, громадський діяч, інвестор, філантроп.

[ + – ] Максим Поляков

Народився в Запоріжжі. У 2012 році переїхав до Кремнієвої долини (США).

Засновник і співзасновник аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, IT- компаній EOS DATA Analytics, HitDynamics, Maxymiser, Murka, Cupid, Renatus. Ініціатор створення некомерційної громадської організації "Асоціація Ноосфера", інжинірингової школи "Ноосфера" (Україна). Генеральний партнер у венчурному фонді Noosphere Ventures Partners.

Залучив до роботи над ракетою Alpha українських вчених та інженерів, у травні 2018 року в Дніпрі був відкритий R & D-центр (досліджень і розробок) Firefly, у якому працює 140 українських фахівців.

У листопаді 2018 Firefly Aerospace потрапила в список компаній, відібраних NASA для програми освоєння Місяця "Артеміда".

У 2019 ВПС США вибрали Firefly для участі в програмі Orbital Services Program-4 (OSP-4).

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що на борту ракети Alpha при першому запуску було 92 кг корисного вантажу, який становили колекція пам'ятних речей, надісланих школами та іншими освітніми установами, а також ряд крихітних супутників.

У компанії назвали перший політ DREAM ("МРІЯ"), скорочення від "Dedicated Research and Education Accelerator Mission" ("Спеціальна дослідницька та освітня місія").