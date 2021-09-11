Горячие космические туры. 10 самых красивых объектов в Солнечной системе

В будущем эти прекрасные и загадочные места определенно войдут в путеводители для земных туристов.

Учитывая, что уже сейчас между миллиардерами идет соревнование, кто быстрее и дальше полетит в ближний космос и к Марсу, нельзя не пофантазировать о том, что смогут увидеть своими глазами уже следующие поколения космических туристов.

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Величайший каньон: долина Маринер на Марсе

[ + – ] Гигантская система каньонов на Марсе, Долина Маринер, простирается на 3 тыс. км

Гигантская система каньонов на Марсе, Долина Маринер, простирается на 3 тыс. км в длину, на сотни километров в ширину и уходит до 8 км в глубину.

"Если бы вам посчастливилось оказаться на одном краю каньона, то его противоположный край был бы далеко за горизонтом", — пишет Дэвид Ротери, профессор планетных наук о Земле в Открытом университете.

Вероятно, каньон на Марсе возник, когда соседний вулканический регион Тарсис начал подниматься вверх, заливая все вокруг очень жидкой лавой.

Равнина Жары на Меркурии

[ + – ] Равнина Жары на Меркурии имеет диаметр 1550 км

Самый большой ударный бассейн на Меркурии называется Равнина Жары, его диаметр составляет 1550 км. Он сформирован в результате удара крупного астероида около 3,5 млрд лет назад, его дно заполнила лава вулкана, который оказался внутри бассейна. После этого серия взрывных извержений пробила дыры глубиной в километры в затвердевшей лаве у края бассейна.

"Взрывные извержения вызваны силой расширяющегося газа и удивительны для Меркурия, близость которого к Солнцу должна была исключить подобные явления. Дело в том, что температура на планете заставила бы вскипеть любые летучие вещества", — говорит Ротери.

Отмечается, что состав загадочных летучих веществ, судя по всему, смогут определить только в 2026 году во время работы миссии ЕКА BepiColombo.

Высокие скалы Вероны: путешествие на Уран

[ + – ] Скальная гряда под названием Уступ Вероны располагается на Миранде (спутник Урана)

На Земле скалы представляют собой самые большие участки породы, лишенные почвы или растительности. Скалы — лучшее место на Земле для поиска окаменелостей.

Скальная гряда под названием Уступ Вероны располагается на Миранде (спутник Урана) и тянется на внушительные 7 км. Ее часто называют самой высокой скалой в Солнечной системе. Некоторые эксперты даже утверждают, что если упасть с вершины Уступа Вероны, то лететь вниз придется около 12 минут.

"Но это чушь, потому что Уступ Вероны совсем не вертикален. Единственные имеющиеся изображения, сделанные аппаратом "Вояджер-2", бесспорно впечатляют. Снимки указывают на то, что это геологический разлом, в котором один блок ледяной коры Миранды съехал вниз по соседнему блоку", — убежден планетолог Дэвид Ротери.

Инь-ян на орбите Сатурна

[ + – ] Япет — третий по величине спутник Сатурна — окрашен в два цвета

Япет — третий по величине спутник Сатурна, он представляет собой космическое тело в форме ореха с выпуклым экватором и причудливой черно-белой поверхностью. Одно полушарие спутника угольно-черное, а его другая сторона кажется более яркой.

По экватору спутника тянется горный хребет, на котором расположены одни из самых высоких пиков Солнечной системы.

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Ученые пока не могут объяснить двухцветную поверхность Япета. Некоторые астрономы предполагают, что более темная сторона могла быть засеяна частицами другого спутника Сатурна, Феба. Частицы могли попасть на Япет в результате извержения ледяных вулканов на Фебе.

Ранее выдвигалось даже мнение о том, что Япет не естественный спутник, а нечто построенное или модифицированное инопланетной цивилизацией. Но исследователи отмечают, что такая возможность находится далеко за пределами научных теорий.

Горы Венеры: похожи на американские Аппалачи

[ + – ] Высокогорье на Венере под названием Овда Реги напоминает земные Аппалачи

Венера почти такого же размера, массы и плотности, что и Земля. Поэтому геологи долгое время ломают голову над тем, почему планете не хватает тектоники плит земного типа, а также почему на Венере так мало активных вулканов. Как планета отводит тепло?

"Меня обнадеживает то, что по крайней мере некоторые аспекты геологии Венеры кажутся знакомыми", — отмечает Дэвид Ротери.

Одна из таких особенностей — северная окраина высокогорья под названием Овда Реги, которая выглядит знакомо. В этом месте на Венере располагаются складчатые горы, такие как Аппалачи на Земле (горная система на востоке Северной Америки, в США и Канаде — Ред.). На нашей планете складчатые горы появились в результате столкновения континентов.

Гора Олимп — щитовой вулкан на Марсе

[ + – ] Гора Олимп — самый высокий вулкан в Солнечной системе

Гора Олимп — самый высокий вулкан в Солнечной системе, находится на Марсе. По данным NASA, он расположен в вулканическом регионе Фарсида. Высота Олимпа составляет 25 км, что почти в три раза выше земной горы Эверест, высота которой составляет около 8,9 км.

Олимп — гигантский щитовой вулкан, образовавшийся за счет лавы, которая медленно текла по его склонам. Это означает, что будущие туристы смогут без особых трудностей подняться на гору, поскольку ее средний наклон составляет всего 5%. На вершине горы находится впечатляющая впадина шириной около 85 км, образованная магматическими очагами, которые выбросили лаву и рухнули вниз.

Загадочные Тритон и Протей: спутники Нептуна

[ + – ] Протей имеет форму неправильного многогранника [ + – ] На поверхности Тритона возвышаются гигантские ледяные вулканы

Крупнейшим спутником Нептуна является Тритон, один из немногих, имеющих круглую форму. Спутник занимает первое место в списке для исследований, так как обладает множеством странных качеств.

Начнем с того, что Тритон находится на "ретроградной" орбите, вращаясь в противоположном направлении от Нептуна и других его спутников. Такая орбита может быть следствием того, что Тритон — это случайно захваченное тело гравитацией Нептуна.

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На поверхности Тритона возвышаются гигантские ледяные вулканы, что делает его одним из самых дальних тел в Солнечной системе, где происходят активные геофизические процессы.

Брат Тритона, Протей — второй по величине спутник Нептуна, также необычен. Он имеет форму неправильного многогранника, который похож на игральные кости.

Поверхность Протея имеет розовато-красный оттенок. Возможно, это результат сложных органических соединений.

Прыжки Нереиды: спутник Нептуна и американские горки

[ + – ] Большинство спутников вращаются вокруг своих планет, а спутник Нептуна Нереида... прыгает

В то время как большинство спутников вращаются вокруг своих планет, спутник Нептуна Нереида прыгает.

Он имеет непримечательную поверхность, но его орбита — одна из самых эксцентричных в Солнечной системе. Спутник, словно на американских горках, прыгает более чем на 9 млн км от планеты, а затем резко падает и останавливается в пределах 1,4 млн км от Нептуна.

Большинство спутников с неправильными орбитами — бывшие кометы или астероиды, захваченные гравитацией родительской планеты. Возможно, такая же судьба постигла Нереиду.

Ледяные закрома Меркурия: всегда в тени

[ + – ] Несколько кратеров на полюсах Меркурия всегда скрываются в тени, где температура опускается до -173oС

Кажется, что Меркурий не лучшее место, чтобы искать замерзший лед, но планета приготовила огромный сюрприз для ученых. Несколько кратеров на полюсах Меркурия всегда скрываются в тени, где температура варьируется в пределах -173oС. Такие "ловушки" являются идеальным местом для скопления водяного льда на протяжении сотен миллионов лет.

Ученый из Вашингтонского института Карнеги Шон Соломон считает, что такие ледяные ловушки Меркурия могут удерживать больше воды, чем аналогичные отложения на Луне.

Титан похож на Оман: море жидкого метана на спутнике Сатурна

[ + – ] В этой впадине находится море жидкого метана под названием Море Лигеи

Захватывающая береговая линия, похожая на земную, находится на самом большом спутнике Сатурна, Титане. "В этой впадине находится море жидкого метана под названием Море Лигеи", — уточняет планетолог Дэвид Ротери.

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Долины, образованные метановыми реками, впадающими в море, возможно, были затоплены с повышением уровня моря. Сложная изрезанная береговая линия сильно напоминает оманский полуостров Мусандам, расположенный на южной стороне Ормузского пролива. Там кора была деформирована из-за столкновений между материками.