В Австралии сорока атаковала беспилотник и повалила его на землю (видео)

Судя по всему, птица решила, что дрон несет для нее угрозу. Все усилия блогера, который управлял аппаратом с земли, были тщетными — животное продолжало клевать его и хватать лапами.

В Австралии съемки пейзажей с помощью дрона обернулись нападением на него агрессивной сороки. Видео опубликовал на своей странице в Instagram блогер Fabreezy.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В Австралии все хотят убить тебя, даже птицы", — таким образом автор подписал ролик, набравший более 4 тыс. лайков.

Следует отметить, что Fabreezy управлял беспилотником с помощью специальных очков, которые дают возможность видеть полет "глазами" летательного аппарата в режиме реального времени.

Скорее всего, пролетающая мимо птица решила, что дрон представляет для нее опасность. Несмотря на все усилия блогера, который пытался увести беспилотник от агрессивного животного, та все продолжала клевать аппарат и хватать его своими лапами. В конце концов сороке все же удалось повалить аппарат на землю, на чем видео, которое изначально должно было показать красоты Сиднея, и заканчивается.

Следует отметить, что нападение птиц на дроны и беспилотники — явление не новое. На этом видео, опубликованном в 2020 году, птица также атаковала дрон, который летал на небольшой высоте над населенным пунктом, который автор видео решил не указывать. После того, как животное атаковало беспилотник, тот, кто им управлял, сначала уводил аппарат прочь, но потом решил с помощью дрона преследовать пернатого.

Впрочем, бывает и такое, что птицы атакуют дрон не по одиночке, а целыми стаями. Так происходит на видео, опубликованном в 2016 году.

А вот видео, опубликованное в том же году. Автор решил собрать наиболее впечатляющие кадры нападения птиц на беспилотники.

Данная проблема у владельцев дронов настолько популярна, что некоторые пользователи даже снимают инструкции того, как избежать повреждения своего аппарата в том случае, если он попал в поле зрения пернатых.

Как сообщалось ранее, американские ученые снабдили беспилотники новым искусственным интеллектом, который позволит бороться с вредоносными деревьями.

Напомним также, что на территории Соединенных Штатов довольно распространенным явлением стало нападение сов на собак и людей.