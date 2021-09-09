В Австралії сорока атакувала безпілотник і повалила його на землю (відео)

Судячи з усього, птиця вирішила, що дрон несе для неї загрозу. Усі зусилля блогера, який керував апаратом із землі, були марними — тварина продовжувала клювати його і хапати лапами.

В Австралії зйомки пейзажів за допомогою дрона обернулися нападом на нього агресивної сороки. Відео опублікував на своїй сторінці в Instagram блогер Fabreezy.

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"В Австралії всі хочуть вбити тебе, навіть птахи", — так автор підписав ролик, який набрав понад 4 тис. лайків.

Варто зазначити, що Fabreezy керував безпілотником за допомогою спеціальних окулярів, які дають можливість бачити політ "очима" літального апарату в режимі реального часу.

Швидше за все, пташка, що пролітала повз, вирішила, що дрон несе для неї загрозу. Незважаючи на всі зусилля блогера, який намагався відвести безпілотник від агресивної тварини, та все продовжувала клювати апарат і хапати його своїми лапами. Зрештою сороці все ж вдалося повалити апарат на землю, на чому відео, яке спочатку мало показати красу Сіднея, і закінчується.

Варто зазначити, що напад птахів на дрони і безпілотники — явище не нове. На цьому відео, опублікованому у 2020 році, пташка також атакувала дрон, який літав на невеликій висоті над населеним пунктом, який автор відео вирішив не вказувати. Після того, як тварина атакувала безпілотник, той, хто ним керував, спочатку відвів апарат геть, але потім вирішив за допомогою дрона переслідувати пернатого.

Втім, буває і таке, що птахи атакують дрон не поодинці, а цілими зграями. Так відбувається на відео, опублікованому у 2016 році.

А ось відео, опубліковане в тому ж році. Автор вирішив зібрати найбільш приголомшливі кадри нападу птахів на безпілотники.

Така проблема у власників дронів настільки популярна, що деякі користувачі навіть знімають інструкції того, як уникнути пошкодження свого апарату в тому випадку, якщо він потрапив у поле зору пернатих.

Як повідомлялося раніше, американські вчені забезпечили безпілотники новим штучним інтелектом, який дозволить боротися зі шкідливими деревами.

Нагадаємо також, що на території Сполучених Штатів досить поширеним явищем став напад сов на собак і людей.