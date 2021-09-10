В Великобритании на поле для гольфа обнаружили гроб бронзового века

По словам археологов, гроб из дуба принадлежал высокопоставленному человеку, которого похоронили вместе с символом его власти.

Древний гроб был обнаружен в гольф-клубе Tetney близ города Гримсби при реконструкции пруда на поле для гольфа. Его возраст составляет 4000 лет, длина — около 3 м, а ширина 1 м. Внутри него находятся останки человека, которого похоронили вместе с топором, пишет The Guardian.

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Археологи установили, что гроб размером с телефонную будку был сделан из выдолбленного ствола дуба. Тело было опущено в этот гроб на подстилку из веток, а над могилой возвели насыпной курган, таким образом в бронзовом веке хоронили лишь людей с высоким социальным статусом.

Эксперты отмечают, что переход от меди к бронзе произошел около 3300 года до н.э. Это положило конец каменному веку, доисторическому периоду, в котором преобладало использование каменных орудий и оружия.

[ + – ] Топор — довольно редкая находка. Его деревянная рукоять сохранилась так же хорошо, как и каменная головка.

"Гроб был обнаружен в графстве Линкольншир в пруду на поле для гольфа. Потребовались немалые усилия, чтобы предотвратить его быстрое разрушение. К счастью, тогда я и группа моих сотрудников вместе со студентами с кафедры археологии работали на соседних научно-исследовательских раскопках. Это был потрясающий опыт для наших студентов, которые смогли увидеть, чего можно достичь в кратчайшие сроки, и я очень рад, что мы смогли помочь", — рассказал доктор Хью Уилмотт, из Шеффилдского университета.

Топор, найденный в захоронении, довольно редкая находка. Его деревянная рукоять сохранилась так же хорошо, как и каменная головка. Это всего лишь один из 12 известных экземпляров, найденных в Великобритании, и по мнению археологов, он был скорее символом власти, чем инструментом для практического применения.

Сам гроб — один из примерно 65, обнаруженных в Великобритании. После года хранения в охлаждаемом хранилище его перевезли в фонд York Archaeological Trust, где продолжается работы по "консервации" найденного гроба.

Как отметил Йен Пантер, глава отдела охраны York Archaeological Trust, ученые надеются законсервировать топор в течение 12 месяцев, а вот на подготовку гроба уйдет больше времени из-за его размеров. На обработку гроба может потребоваться не менее 2 лет. По завершению работ, гроб передадут в Collection Museum.

"Сохранность топора и рукоятки, а также самого гроба поражает воображение, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться историей находки и результатами научного анализа с посетителями музея", — добавила Линдси Коури, исполнительный советник по культуре в совете графства Линкольншир,

Работы по консервации гроба проводят для того, чтобы предотвратить разрушение экспоната под воздействием окружающей среды.